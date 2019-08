Kenneth Andersen vil ikke mere.

»Jeg er ikke tro mod mig selv og min natur i forhold til, hvad det kræver at være cheftræner, og på den lange bane bliver det for slidsomt,« siger han.

I weekenden meddelte han sin beslutning til ledelsen i FC Midtjylland - og mandag blev det effektueret: Han stopper som træner i Superligaklubben med øjeblikkelig virkning.

Det sker efter kun 10 måneder på posten, efter at han huhej afløste Jess Thorup i oktober sidste år.

»Da jeg for et år siden sprang til, nærmest fra den ene dag til den anden, for at afløse Jess Thorup som cheftræner, betingede jeg mig, at vi skulle evaluere situationen, når jeg havde fungeret på cheftrænerposten i et stykke tid. Jeg påtog mig opgaven, fordi jeg er klubbens mand og brænder for FC Midtjylland. På det seneste har jeg set mig selv dybt i øjnene og har erkendt, at jeg trives bedre med at udvikle ungdomsspillere i Akademiet,« siger Kenneth Andersen til klubbens hjemmeside.

Ifølge en pressemeddelelse stopper træneren 'på toppen'. Holdet har 16 point for seks kampe i Superligaen. Også det har været med til at gøre beslutningen nemmere for den afgående træner.

»Jeg føler, at det er det rette tidspunkt for mig at give stafetten videre. Man skal som bekendt stoppe, mens legen er god. Jeg afleverer en trup, der har et kæmpe potentiale for at kunne levere fremragende fodbold og score masser af point resten af sæsonen. Jeg har været utrolig glad for mit samarbejde med spillerne og trænerteamet, men jeg synes ikke, jeg bruger mine kompetencer fuldt ud i cheftrænerfunktionen,« fortsætter Kenneth Andersen.

I FCM-ledelsen accepterer man trænerens beslutning.

Brian Priskeer ny - midlertidig - træner i FCM. Foto: Helle Arensbak

Og glæder sig i det mindste over, at han fremover bliver i klubben hos akademiet og de unge spillere.

»Da Kenneth i weekenden meddelte mig, at han føler, at han kan udnytte sine kompetencer og potentiale bedre i arbejdet med ungdommen, så er det klart, at jeg lytter til ham. Vi vil for alt i verden beholde Kenneth i klubben. Han er guld værd med sin store fodboldmæssige erfaring, indsigt og fine menneskelige egenskaber i forhold til at udvikle ungdomsspillere,« siger Svend Graversen.

Det bliver Brian Priske, der med øjeblikkelig virkning overtager cheftrænerjobbet i FCM.

Klubben meddeler samtidig, at det foreløbig bliver for den resterende del af året, hvorefter man vil afgøre, hvem der skal være den permanente træner.