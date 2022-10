Lyt til artiklen

Det norske målfænomen Erling Braut Haaland havde en meget stille dag på kontoret, da Manchester City tirsdag aften fik 0-0 i Parken mod FC København.

Det blev bare til nogle udstrækningsøvelser på sidelinjen for den blonde bomber, der aldrig kom på banen.

Men efter kampen fik de ventende journalister en prøve på den 22-årige nordmands fart. For han spurtede gennem mixed zonen og ignorerede de fremstrakte mikrofoner.

Men han havde et budskab, som han lige nåede at levere.

Manchester City's Norwegian striker Erling Haaland applauds after the end of the UEFA Champions League 1st round day 4 group G football match FC Copenhagen vs Manchester City in Copenhagen, Denmark, on October 11, 2022. (Photo by Jonathan NACKSTRAND / AFP) Foto: JONATHAN NACKSTRAND Vis mere Manchester City's Norwegian striker Erling Haaland applauds after the end of the UEFA Champions League 1st round day 4 group G football match FC Copenhagen vs Manchester City in Copenhagen, Denmark, on October 11, 2022. (Photo by Jonathan NACKSTRAND / AFP) Foto: JONATHAN NACKSTRAND

»Fantastisk stemning,« lød det fra Haaland – inden han forsvandt ud i den ventede City-bus.

Nordmandens roser til den udsolgte Parken faldt på trods af, at der blev sunget hårde budskaber mod målmaskinen under opvarmningen til Champions League-opgøret.

»For dårlig til FC! Du er for dårlig til FC,« gjaldede endetribunen og refererede til, at Haaland for år tilbage var til prøvetræning i FCK uden at få kontrakt.

»Who are you? Who are you,« spurgte FCK-fansene også Haaland.

De fleste vidste nok godt, hvem han var.