Mainz var på vej til et overraskende point mod topholdet Leverkusen, men tabte på et stort målmandsdrop.

Målmand Robin Zentner blev den store skurk, da Bo Henriksen i sin anden kamp i spidsen for Mainz indkasserede sit første nederlag.

På besøg hos topholdet Bayer Leverkusen lå gæsterne ellers til point indtil godt 20 minutter før tid, hvor et stort drop af Zentner sendte Leverkusen på 2-1, som blev kampens resultat.

Sejren giver topholdet et hul på 11 point ned til de forsvarende mestre fra Bayern München. Sydtyskerne har dog en kamp i hånden.

Derudover satte hjemmeholdet ny tysk rekord, da man nu er ubesejret i 33 kampe i træk.

Der var ikke engang spillet tre minutter, da Bo Henriksen så sit hold komme bagud fredag.

Granit Xhaka overlistede en ikke helt sagesløs Zentner med et overraskende skud udefra, og bolden sejlede over i det lange hjørne.

Mod Bundesligaens stærkeste forsvar var det den værst tænkelige start, men modsvaret fra Mainz kom hurtigt.

Blot fem minutter senere dukkede Dominik Kohr op i feltet, hvor han kastede sig frem og flot headede udligningen ind.

Selv om Leverkusen var dominerende i spillet, så formåede Mainz med godt gammeldags hårdt arbejde at gøre det svært for favoritterne at komme til store chancer.

Alt så ud til at gå efter Bo Henriksens hoved, da keeper Zentner leverede et af sæsonens største drop.

Et skud fra 30 meter af Robert Andrich sad ufarligt lige på Zentner, men han så ud til at have smør på handskerne, da han fumlede med bolden, som fortsatte ind bag ham i målet.

En stor bet for Mainz, som ti minutter før tid også måtte lide den tort at blive reduceret til ti mand.

Et kvarter efter sin indskiftning kom Jessic Ngankam klodset, om end utilsigtet, ind i en tackling på målscorer Xhaka. Et VAR-gennemsyn vekslede det gule kort til et rødt.

Derfra kørte Leverkusen fornuftigt sejren i land.

/ritzau/