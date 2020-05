Marcos Rojo har jokket gevaldigt i spinaten.

Nu kan han se frem til en 'venskabelig' samtale med sin arbejdsgiver, Manchester United.

Den argentinske landsholdsspiller har nemlig forbrudt sig mod karantænereglerne i sit hjemland, og det vil storklubben nu reagere på, melder BBC.

Spilleren, der siden januar har været udlejet til argentinske Estudiantes, er blevet fældet via de sociale medier.

Marcos Rojo kom til Manchester United i 2014, men har været udlejet til Estudiantes i Argentina siden januar 2020.

Her lagde spillerens bror, Franco, billeder op af fodboldspilleren, der spiller poker med en række venner.

Og for at gøre ondt værre gør den 30-årige spiller det med en cigaret i munden. Opslagene blev kort efter slettet igen, men ikke hurtigt nok til, at det gik ubemærket hen.

Karantænen i Argentina varer indtil videre til 10. maj, og Rojo er nu en del af listen over spillere, der har brudt karantænereglerne.

Listen tæller i forvejen Premier League-navne som Kyle Walker fra Manchester City, Jack Grealish fra Aston Villa og Evertons Moise Kean.