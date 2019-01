Den spanske fodboldspiller Cesc Fabregas skifter Chelsea ud med Monaco, hvis træner er Thierry Henry.

Cesc Fabregas er fortid i Chelsea.

Premier League-klubben har fredag solgt den spanske midtbaneprofil til Monaco, skriver Chelsea på sin hjemmeside.

Her bliver Fabregas forenet med Thierry Henry, Monacos cheftræner, som spanieren spillede sammen med i Arsenal fra 2003 til 2007.

Fabregas kom til Chelsea fra FC Barcelona i 2014. Han nåede at spille 198 kampe for London-klubben, hvori det blev til 22 scoringer.

Spanieren var i sin tid i Chelsea blandt andet med til at vinde Premier League to gange. Under manager Maurizio Sarri, der blev ansat i sommers, er det dog kun blevet til begrænset spilletid for Fabregas, der altså nu tager til fyrstedømmet.

Den 31-årige midtbanespiller har også nydt stor succes på det spanske landshold, hvor det er blevet til 110 kampe og både EM- og VM-guld.

/ritzau/