Chelseas midtbane spiller var tilfreds med alt andet end resultatet, da Chelsea og FC Barcelona spillede 1-1.

1-1 lyder som et nogenlunde resultat før et returmøde, men når det er mod FC Barcelona på hjemmebane, så ser det ofte lidt anderledes ud.

Således tolker Cesc Fabregas også udbyttet tirsdag aften, da Chelsea og Barcelona delte med 1-1 i London i klubbernes første møde i ottendedelsfinalen i Champions League.

Willian bragte Chelsea foran 1-0 efter en time, men en stor fejl af danske Andreas Christensen var oplæg til Lionel Messis udligning et kvarter før tid.

- Det er virkelig en skam. Vi var gode og udførte planen for kampen godt. Vi var kompakte, solide og spillede som et hold. Vi skabte mange chancer, og Willian kunne have scoret hattrick.

- Vi går triste hjem, fordi en fantastisk indsats ikke gav et fantastisk resultat, siger Fabregas ifølge uefa.com.

Efter kampen kommenterede han ikke Andreas Christensens fejlaflevering, men fokuserede på, hvad der venter i returmødet 14. marts i Barcelona, hvor Fabregas selv har spillet.

- Det er stadig åbent, og vi har vist, at vi kan konkurrere. Vi får brug for endnu en fantastisk præstation på Camp Nou for at gå videre.

- Det kræver en masse personlighed at spille mod det her hold, som har en boldbesiddelse på 70 procent.

- Vi skal gå derned for at angribe og score, for det er en evighed at skulle forsvare der i 90 minutter. Det vil være rent selvmord. Vi bliver nødt til at spille vores spil, siger Cesc Fabregas.

Willian havde mulighed for et hattrick med to afslutninger på stolpen, inden han i anden halvleg scorede.

- Jeg er glad for mit mål, men jeg er ikke glad for resultatet. De havde bolden mest, men vi skabte de farligste chancer. Sådan er fodbold. Det er stadig åbent.

- Vi tager derned om tre uger, men vi har svære kampe i Premier League inden. Vi må fokusere på de kampe, der kommer, og så bagefter på Barcelona, siger Willian.