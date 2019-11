Den altoverskyggende bekymring i Liverpools trup lige nu er Fabionhos skade, fortæller manager Jürgen Klopp.

Liverpool-manager Jürgen Klopp må væbne sig med tålmodighed, før han finder ud af, hvor galt det står til med holdets centrale midtbanespiller Fabinho, der måtte udgå med en skade i onsdagens Champions League-opgør mod Napoli.

Den brasilianske midtbanespiller blev skadet efter blot 19 minutter og erstattet med hollænderen Georginio Wijnaldum.

- Det altoverskyggende lige nu er Fabinhos skade, siger Klopp.

- Det er stadig tidligt, og vi håber alle sammen, at det ikke er alt for alvorligt. Men det er temmelig smertefuldt, og især i det område omkring anklen og skinnebenet vil du ikke have ondt, tilføjer tyskeren.

Han håber, at der er nyt om Fabinho enten torsdag eller fredag.

Den 26-årige brasilianer er blevet en nøglefigur for Liverpools måde at spille på, og en egentlig erstatning for ham findes ikke i truppen.

Liverpool og Napoli spillede onsdag 1-1 på Anfield. Det efterlader gruppe E åben inden sidste spillerunde, da Red Bull Salzburg samtidig slog gruppens bundhold, Genk, med 4-1.

Liverpool ligger dog bedst i svinget med ti point, mens Napoli har ni og Salzburg syv.

Liverpool skal i sidste spillerunde på besøg i østrigske Salzburg, mens Napoli hjemme tager imod Genk, der allerede har udspillet sin chance i Champions League.

Sidste spillerunde i gruppe E er 10. december.

/ritzau/Reuters