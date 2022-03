Sinisa Mihajlovic har på et pressemøde lørdag meldt ud, at han vil lade sig indlægge på hospitalet for at gennemgå en ny omgang behandling for leukæmi.

Det kom frem tilbage i juli 2019, at Bologna-træneren var blevet diagnosticeret med en form for leukæmi, der påvirker kroppens bloddannende væv, herunder knoglemarven. Han gennemgik herefter en knoglemarvstransplantation efter tre omgange med kemoterapi og kom sig efterfølgende efter behandlingsforløbet.

Nu har den tidligere professionelle fodboldspiller på en pressekonference i dag fortalt den nedslående nyhed, at han igen skal i et intenst behandlingsforløb for sygdommen.

»Jeg er blevet rådet til at gennemgå et terapeutisk forløb, der kan eliminere sygdommen i opløbet. Jeg vil ikke blive fanget på bagbenene som for to et halvt år siden, men jeg vil være på forkant.«

»Man kan sige, at sygdommen er modig, at den kommer tilbage for at bekæmpe sådan en som mig igen. Jeg er her, og hvis første lektion ikke var nok, vil jeg give kræften endnu en. Livet består af op- og nedture. Man kan falde, men man må finde styrken til at komme op igen,« sagde han på pressemødet.

Den 53-årige Mihajlovic har været Bologna-træner siden januar 2019, og trods hans vanskeligheder udenfor banen har han i løbet af de sidste tre år været en stærk figur på sidelinjen.

»I begydelsen af næste uge vil jeg tage fri noget tid for at blive indlagt på Sant'Orsola. Jeg ved, at jeg er i gode hænder. Modsat for to et halvt år siden er jeg rolig. Jeg ved, hvad jeg skal gøre, og det gør situationen anderledes. Jeg håber, det går hurtigt.«

»Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan, for at det går hurtigere, men jeg kommer til at misse nogle kampe,« forklarer han.

Bologna ligger i øjeblikket på en 12.-plads i Serie A og deres næste modstandere er Milan i en kamp, der spilles 4. april.

Det er højest sandsynligt, at assistenttræner Miroslav Tanjga vil overtage cheftrænergerningen i den kamp, mens Mihajlovic kommer sig.