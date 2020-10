Det kan være svært at styre følelserne, når man scorer et vigtigt mål.

Alligevel må iranske Issa Alekasir ærgre sig ekstra meget, efter de jubelscener han lavede oven på sine to mål i kvartfinalen af den asiatiske Champions League.

Her satte han nemlig fingrene op på siden af øjnene og trak dem så ud til siden.

Den gestus kan tolkes som fornærmende, diskriminerende og racistisk adfærd, da det kan ligne, at man gør grin med mennesker af asiatisk udseende.

Det mener det asiatiske fodboldforbund, AFC, i hvert fald. De har nu straffet ham med seks måneders karantæne og en bøde på 10.000 amerikanske dollar, svarende til godt 63.000 kroner. Det skriver Tasnim News Agency.

Issa Alekasir spiller til dagligt for den iranske klub Persepolis, og selv om de må undvære en af profilerne i længere tid, så klarede de alligevel skærene i semifinalen. De vandt over Al-Nassr efter et nervepirrende drama, der skulle afgøres i straffesparkskonkurrence.

Finalen spilles først 19. december.

Alekasir er angiveligt målløs over beslutningen. Den jubelscene skal nemlig slet ikke tolkes som racistisk. Det er rettere en gestus til hans egen nevø. Og derfor har han også benyttet sig af selvsamme jubelscene i den hjemlige iranske liga i flere år.

Iranian footballer Issa Alekasir has been banned for 6 months and 10,000$ because he made this racist gesture after scoring against Uzbekistan’s Pakhtakor.



But I think he had no clue. I’ve seen him do the exact same move in all domestic Iranian games and against Sharjah. pic.twitter.com/oVyYi6J1ad — Arash Azizi (@arash_tehran) October 3, 2020

Her køber de iranerens forklaring, men den giver de ikke meget for hos AFC. Alekasir må derfor ikke deltage i nogen fodboldrelaterede begivenheder det næste halve år.