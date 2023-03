Lyt til artiklen

Man er jo vant til en god del stjernestøv i Champions League-studiet, men onsdag 8. marts bliver alligevel noget særligt.

Viaplay samler nemlig brødrene Laudrup, Michael og Brian, i studiet til returkampen mellem Bayern München og Paris Saint-Germain.

Det er ikke sket siden 9. marts 2010 – altså for 13 år siden.

Vært Peter Grønborg har god erfaring med de store navne i studiet, men erkender, at det bliver specielt med denne konstellation.

Tiden er spolet tilbage til 9. marts 2010. Her stod brødrene i studiet med Peter Schmeichel. Vis mere Tiden er spolet tilbage til 9. marts 2010. Her stod brødrene i studiet med Peter Schmeichel.

»Jeg glæder mig da helt vildt. Det er specielt, at de er brødre, men jeg tror, at jeg vil behandle dem fuldstændig som mine andre eksperter, når først vi sender. Så ruller det, og så er det kampen, vi følger,« siger Grønborg, der må undvære Preben Elkjær, der er i München til lejligheden.

Den rutinerede vært glæder sig til at opleve Laudrup og Laudrups dynamik sammen, og han kender dem begge som dygtige og seriøse på tv-skærmen.

»De tager begge fodbolden meget seriøst, men det bliver sgu sjovt at være en del af. Og interessant at se, hvad de kan få frem hos hinanden.«

Grønborg skal forsøge at balancere det muntre og alvorlige i studiet, men et spørgsmål om balance trænger sig også på i sammensætningen af eksperter.

Er der ikke en slagside mod de offensive stjerner i det studie?

»Ja, Martin Jørgensen - og Jesper Grønkjær som tidligere har været med - er jo også offensive profiler – Tøfting er vores alibi,« siger Grønborg med et stort grin.

»Det er jo de offensive stjerner, der fascinerer os mest i fodbold. Det sværeste er nu engang at lave mål. Det er noget nemmere at bryde ned end at bygge op – selvom det jo ikke er nemt.«

»Så det er måske ikke tilfældigt, at det er nogle af dem, der har kunnet allermest med bolden, som står inde hos os.«

Hvem er din favorit blandt Laudrup-brødrene?

Nu sætter jeg dig måske i forlegenhed. Har du en favorit-Laudrup?

»Nej, det har jeg faktisk ikke. De er meget forskellige og kunne forskellige ting på banen og i tv-studiet. Jeg sætter utrolig stor pris på det, de kan, begge steder,« siger Grønborg.

Laudrup-indtoget sker 8. marts, men verdens bedste klubturnering ruller allerede dagen før, når Chelsea-Dortmund samt Benfica-Club Brugge skal afgøres.