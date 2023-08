I april fik Stine Larsen en chokmelding.

Skaden i knæet var så alvorlig, at fodboldspilleren måtte vinke farvel til VM-drømmen.

Men 2023 byder også for den største lykke af alle for landsholdsspilleren. Hun og kæresten Emil skal nemlig være forældre.

'Vores tomandshold bliver udvidet,' skriver Stine Larsen på sin Instagram-profil.

Du kan se opslaget i bunden af artiklen.

'Efter at måtte se skuffelsen i øjnene med min langtidsskade, overraskede livet os med muligheden for at blive forældre,' lyder det også fra den 27-årige BK Häcken-angriber.

'Vi kan ikke vente med at byde vores lille champ velkommen og måske gøre comeback til banen sammen.'

Efter skuffelsen, der uden tvivl måtte være, at følge VM-slutrunden i Australien og New Zealand fra sidelinjen, kan parret nu glæde sig over at få en lille dreng.

Stine Larsen har scoret 22 mål i 73 landsholdskampe.