Heung-min Son skal afsone tre karantænedage for at sparke ud efter modstander, slår FA fast.

En appel til Det Engelske Fodboldforbund (FA) har vist sig nytteløs for José Mourinho og Tottenham.

Forbundet slog tirsdag fast, at Tottenhams sydkoreaner Heung-min Son skal afsone de tre karantænedage, han fik for sit røde kort mod Chelsea 22. december.

Efter at have konsulteret VAR-systemet valgte kampens dommer at udvise Son, som havde sparket ud efter Chelsea-forsvareren Antonio Rüdiger efter selv at være blevet nedlagt.

Tottenham-manager Mourinho mente, at Rüdiger overdramatiserede situationen, og at Son ikke skulle have så hård en straf. Derfor appellerede klubben karantænen.

Efter at have drøftet sagen kom FA dog frem til, at de tre spilledage i skammekrogen for sydkoreaneren var på sin plads.

Det betyder, at Son må sidde ude, når Tottenham i det tætte juleprogram møder Brighton, Norwich og Southampton.

Chelsea vandt i øvrigt kampen 2-0 og åbnede et hul på seks point ned til Tottenham.

Chelsea indtager fjerdepladsen i Premier League, mens Christian Eriksen og Tottenham er nummer syv.

/ritzau/