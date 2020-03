Valencia-spilleren Ezequiel Garay er blevet smitte med coronavirus.

'Det står klart, at 2020 er begyndt skidt,' konstaterer han.

I et opslag på Instagram bekræfter den 33-argentinske fodboldspiller selv, at han er blevet testet positiv. Se opslaget nederst i artiklen

'Jeg har det fint, og nu skal jeg blot følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer og forholde mig isoleret,' skriver han.

Ezequiel Garay er den første topspiller i Spanien, der officielt er testet positiv for covid-19. Følg B.T.s liveblog om coronavirussen her

Han har spillet i den spanske klub siden 2016 og var sidste år med til at vinde og FC Barcelona i pokalfinalen som det sportslige højdepunkt.

Han har også tidligere i karrieren spillere for Real Madrid, Benfica og Zenit Sankt Petersborg.

Tidligere på ugen kom det frem, at flere spillere i Italien er blevet smittede. Det drejer sig blandt andre om Sampdorias Manolo Gabbiadini og Juventus Daniele Rugani.

I Storbritannien er Chelsea-spilleren Callum Hudson-Odoi blevet testet positiv, og det samme er Arsenal-manager Mikel Arteta.

I Spanien har udbredelsen af coronavirussen i de seneste dage udviklet sig eksplosivt, og det er nu det land i Europa, der er hårdest ramt efter Italien.

Her er befolkningen nu blevet opfordret til at holde sig indendøre for at stoppe for smitte.

Som alle andre ligaer i Europa ligger også de spanske divisioner stille. Det gør de indtil videre til 3. april. Også Champions League og Europa League er suspenderede.