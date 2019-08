Den tidligere Manchester United-stjerne Patrice Evra annoncerede i sidste uge, at han trækker sig fra fodboldbanen som aktiv.

I den forbindelse har han givet et interview om sin karriere, der har budt på en masse opture og især nok en oplevelse, han ville være foruden - racismesagen mod Luis Suarez.

Det var i en kamp i 2011, at Patrice Evra blev udsat for grimme ord, da Luis Suarez' tidligere klub Liverpool og Manchester United tørnede sammen.

Luis Suarez fik otte dages karantæne og 40.000 pund, cirka 325.000 kroner, i bøde for at kalde Evra for 'sort', og den nuværende Barcelona-angriber indrømmede senere brugen af ordet, men forklarede, at det ikke var ment i en racistisk kontekst.

Suarez fik sin straf, men for Evra sluttede sagen ikke dér, afslører han nu.

»Jeg modtog mange dødstrusler. I månedsvis havde jeg sikkerhedsvagter, der holdt parkeret ud for mit hus ved Alderley Edge døgnet rundt. Det var ikke nemt for min familie, men jeg voksede op i de hårde gader i Les Ulis, så for mig var det ligesom normalt,« siger han i et interview med Daily Mail.

»For andre havde det nok været skørt. Selv min bror sagde, at jeg skulle være påpasselig, når vi sad i bilen,« tilføjer han.

»Jeg ved ikke, om Suarez er racist. Jeg kender ikke hans familie. Jeg kender ikke hans baggrund. Men racisme har været så stort et emne i så mange år, og den dag var der racistisk fornærmelse.«

»Så da der var høring i sagen, lyttede de til mig, fordi jeg sagde, at jeg ikke ville have ham straffet, for jeg kender ham ikke godt nok til at vide, om han er racist, men han brugte det ord.«

»Jeg hader ham ikke. Jeg ville have ham straffet dengang, men det er umuligt for mig at hade en anden person. Jeg har ikke had i mit hjerte. Jeg kan reagere, men had er et stærkt ord for mig. Da jeg blev bedt om at vælge mit bedste hold, havde jeg Suarez med blandt de 11 navne. Han var den bedste angriber på det tidspunkt.«

Patrice Evra sluttede sin tid i Manchester United i 2014, men han vendte tilbage til Premier League i 2018 for at spille i West Ham.

Fem kampe senere forlod han dog England og stoppede karrieren.