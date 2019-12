Everton undersøger, om der var homofobiske tilråb rettet mod Chelseas fans under klubbernes kamp lørdag.

Den engelske fodboldklub Everton har iværksat en undersøgelse af, om der var homofobiske tilråb på tilskuerrækkerne, da klubben hjemme slog Chelsea 3-1 lørdag.

Det skriver Premier League-klubben på sin hjemmeside.

Her forklarer klubben også, at man samarbejder med organisationen Kick It Out, som er en organisation i engelsk fodbold, der bekæmper diskrimination.

- Everton samarbejder med Kick It Out og har indledt en undersøgelse af homofobiske tilråb, som blev rapporteret under lørdagens kamp i Premier League mod Chelsea.

- Både klubben og Kick It Out har modtaget meldinger om en homofobisk sang, der var rettet mod Chelseas fans af en lille gruppe blandt hjemmepublikummet.

- Homofobi har ingen plads på vores station, i vores klub, i vores samfund eller i vores kampe. Klubben fordømmer på det kraftigste opførslen og gennemfører en grundig undersøgelse, der også vil indbefatte politiet, skriver Everton på sin hjemmeside.

I denne weekend satte Premier League fokus på rettighederne for seksuelle minoriteter i forbindelse med fodboldkampene.

/ritzau/