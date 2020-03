Jordan Pickford og David De Gea bidrog positivt og negativt, da Everton og Manchester United spillede 1-1.

Trods et drama med masser af chancer i begge ender sluttede søndagens Premier League-kamp mellem Everton og Manchester United med 1-1.

Det blev en kamp, hvor de to holds målmænd kom i fokus. De var begge skyldige i et mål, men til gengæld havde de fænomenale redninger, der kompenserede.

Kampen blev skudt i gang med et rent festfyrværkeri af chancer og spektakulære hændelser.

Bare tre minutter var spillet, da United-målmand David De Gea bidrog til det sidstnævnte.

Han havde oceaner af tid til at skille sig af med bolden nede i sit felt, men ventede så længe, at Dominic Calvert-Lewin kom tæt på og pressede. De Gea endte med at sparke bolden ind på angriberens ben, så bolden gik i nettet til 1-0.

Allerede minuttet senere var Everton tæt på at fordoble føringen. En lang bold frem blev til en friløber til Calvert-Lewin, der afsluttede nede ved stolpen, men denne gang reddede De Gea til hjørnespark.

United holdt sig dog ikke tilbage i den anden ende. Efter seks minutter hamrede Nemanja Matic et skud afsted, der ramte overliggeren.

Fra nogenlunde samme afstand lige uden for feltet faldt Uniteds udligning efter en halv times spil. Bruno Fernandes afsluttede fladt ved stolpen, og bolden strøg ind, selv om keeper Jordan Pickford nok burde have afværget.

Everton bød ind med halvlegens sidste store chance, som Richarlison missede med hovedet.

Hjemmeholdet var oftest farligst efter pausen. Tættest på scoring kom Gylfi Sigurdsson, da han hamrede et frisparksforsøg på den ene opstander.

United fik dog en gigantisk chance efter 89 minutter, men Jordan Pickford leverede en mirakuløs dobbeltredning efter forsøg fra Bruno Fernandes og Odion Ighalo.

Men det var slet ikke slut. I den anden ende fik Everton pludselig en hel åben chance, men så var det De Geas tur til at diske op med en fantomredning.

I samme angreb havnede bolden i Uniteds mål, men efter videogennemsyn vurderede dommerne, at Gylfi Sigurdsson havde befundet sig i ulovlig offsideposition, da han lå foran målet og kunne have indflydelse på spillet.

Mens Everton ligger midt i tabellen, er Manchester United stadig nummer fem, nu med 42 point. Samme pointantal har Wolverhampton, der samtidig søndag eftermiddag vandt 3-2 på udebane over Tottenham.

Dermed rykkede Wolverhampton også forbi Tottenham, der har 40 point på syvendepladsen.

Tottenham førte 2-1 ved pausen, men modstanderen vendte kampen på hovedet i anden halvleg.

/ritzau/