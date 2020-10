Liverpool og Everton sørgede for masser af underholdning og mål, da rivalerne tørnede sammen i Premier League.

Premier League-opgøret mellem Everton og Liverpool havde lidt af det hele.

Der var både drama, masser af chancer, fire mål samt et rødt kort i lørdagens 2-2-kamp på Goodison Park.

Liverpool-anfører Jordan Henderson troede, at han havde scoret til 3-2 i overtiden, men målet blev annulleret for offside.

Den kendelse vil helt sikkert blive diskuteret, da det var svært at se, om der var offside eller ej. Men målet fik ikke lov til at stå.

Der blev dog scoret fire andre mål i den underholdende kamp.

Angriberen Sadio Mané bragte Liverpool foran 1-0 efter blot lidt over to minutters spil, da han modtog en tværpasning fra Andrew Robertson og bragede bolden op i nettaget.

Otte minutter senere udgik Liverpool-stopperen Virgil van Dijk med en skade, efter at han blev nedlagt af Everton-keeper Jordan Pickford.

Det så ikke godt ud for den hollandske midtstopper, som blev tacklet slemt i situationen.

Everton-stopperen Michael Keane udlignede til 1-1 efter 19 minutter, da han hoppede højere end Liverpools Fabinho og headede bolden i nettet.

Liverpool-angriberen Mohamed Salah havde flere chancer for at score yderligere, men der var ikke nok fart og præcision i afslutningerne.

Det var der til gengæld efter 72 minutter, hvor Salah sparkede en løs bold i nettet på smukkeste vis til 2-1-føring.

Efter 81 minutter fik Everton udlignet endnu en gang, da angriberen Dominic Calvert-Lewin headede målet til 2-2 ind.

Der blev ikke scoret flere mål, men der var til gengæld masser af drama til slut.

Først fik Everton-angriberen Richarlison et rødt kort for en hård tackling i slutminutterne.

Og dernæst fik Henderson annulleret et mål i overtiden. Sadio Mané var et mulehår offside, så målet fik ikke lov at stå.

Kampen endte 2-2 og ubesejrede Everton har nu 13 point efter 5 kampe. Liverpool er nummer to med 10 point efter 5 kampe.

/ritzau/