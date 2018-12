Jordan Pickford påtager sig det fulde ansvar for Liverpools sene sejrsmål i søndagens Merseyside-derby.

Everton-målmand Jordan Pickford undskyldte over for klubbens tilhængere, efter at han med et koks i buret gav Liverpool sejren i søndagens Merseyside-derby.

Landsholdskeeperen fejlbedømte en høj bold, der landede på overliggeren og blev sendt tilbage i feltet, hvor Divock Origi let kunne pande den i mål til 1-0 dybt inde i overtiden.

- Bolden skruede, og da jeg prøvede at vifte den over, ramte min hånd overliggeren, siger Jordan Pickford.

- Jeg tror, det er typisk Evertons mangel på held, når vi kommer til Anfield, tilføjer han.

Den uheldige målmand forsikrer dog om, at søndagens kikser ikke vil gå ud over hans selvtillid.

- Det er altid tilfældet for en målmand. Hvis du laver en fejl, så fører det til mål. Uheldigvis var det mig i dag, siger Jordan Pickford.

Liverpool-målet var en ubarmhjertig afslutning på kampen for Jordan Pickford, der havde stået for flere flotte redninger.

Det samme havde hans kollega i Liverpool-målet, Allison Becker. Brasilianeren kom efter slutfløjtet med flere opmuntrende kommentarer til Pickford.

- Jeg kunne ikke helt høre, hvad han sagde, men det var rart, og det viste respekt, siger Jordan Pickford.

- Det var uheldigt for mig, men jeg synes, det må have været en god kamp at se for alle, tilføjer han.

Jordan Pickford har hidtil haft et forrygende 2018, hvor han har etableret sig som landstræner Gareth Southgates førstevalg i målet.

Han er nu opsat på at vise, at landstræneren stadig kan stole på ham på det engelske landshold.

- Vi har en kamp på onsdag, og jeg vil vise folk, hvad jeg kan, siger Jordan Pickford.

/ritzau/AFP