For tredje gang i James Rodríguez' karriere skifter colombianeren til et hold trænet af Carlo Ancelotti.

Everton-manager Carlo Ancelotti har et godt øje til James Rodríguez.

Det blev endnu engang bevist mandag. Her blev colombianeren nemlig præsenteret som ny spiller i Liverpool-klubben.

29-årige Rodríguez skifter fra Real Madrid og har skrevet under på en toårig kontrakt med Everton, der kan forlænge samarbejdet med yderligere et år, hvis klubben ønsker det.

Det oplyses ikke, hvad Everton har betalt for colombianeren.

Det er tredje gang i midtbanespillerens karriere, at han skifter til et hold trænet af Carlo Ancelotti.

Første gang var i 2014, da Rodríguez efter at have fået sit helt store internationale gennembrud ved at spille en fornem VM-slutrunde blev købt af Real Madrid, hvor Ancelotti altså var træner.

Tre år senere lejede den spanske klub Rodríguez ud til Bayern München, som Ancelotti nu stod i spidsen for.

Nu fortsætter samarbejdet altså i Premier League.

- Jeg er sikker på, at vi med Carlo og den tekniske stab kan udrette store ting, og en af de primære årsager til, jeg skifter hertil, er Carlo Ancelottis tilstedeværelse, siger James Rodríguez på Evertons hjemmeside.

Han har foruden Real Madrid og Bayern München også spillet for Monaco, Porto samt argentinske Banfield og Envigado i hjemlandet.

På landsholdet er det blevet til 76 optrædener.

/ritzau/