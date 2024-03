Everton får fire point tilbage ud af de ti, som klubben fik fratrukket i efteråret grundet for stort minus.

Premier League-klubben Everton har fået minimeret sin pointstraf for brud på økonomiske regler.

I første omgang fik klubben fratrukket ti point som straf. Det er nu ændret til seks point, efter at klubben har appelleret dommen.

Det skriver Reuters.

De fire point falder på et tørt sted for Everton, der nu har 25 point i stedet for 21. Det betyder, at klubben nu har fem point ned til Luton under nedrykningsstregen.

Everton appellerede i december den straf, der blev tildelt klubben to måneder forinden.

Efter en fem dage lang høring i oktober nåede en kommission frem til, at Everton havde et samlet minus på 124,5 millioner pund i en periode på tre år frem til 2022.

Ifølge ligaens økonomiske regelsæt må en klub ikke have mere end 105 millioner pund i underskud i en treårsperiode.

Straffen på ti point var den hårdeste nogensinde i Premier League, men med den formildede dom, mister Everton den lidet flatterende rekord. Den tilhører nu igen Portsmouth, der i sæsonen 2009/10 blev fratrukket ni point.

Everton springer med den nye afgørelse to pladser op, så Liverpool-klubben nu er nummer 15 ud af Premier Leagues 20 klubber.

Everton har de senere år kæmpet hårdt for at undgå nedrykning fra den bedste række. I sidste sæson klarede man frisag på sidste spilledag. Året før sluttede man fire point over nedrykningsstregen.

/ritzau/