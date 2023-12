Everton har indgivet en appel, efter at klubben blev fratrukket ti point for at have for stort underskud.

Premier League-klubben Everton har fredag appelleret den dom, der har givet klubben en straf på ti point for at have haft for stort underskud.

Det skriver klubben på sin hjemmeside.

- Everton FC har i dag indgivet sin appel til formanden for Premier Leagues dommerpanel over beslutningen fra en Premier League-kommission om at fratrække klubben ti point. Der vil nu blive nedsat et klagenævn til at behandle sagen, lyder det fra klubben.

Everton blev i midten af november straffet for økonomisk overforbrug, der betyder, at Evertons gæld er større, end ligaens regler giver ret til.

Efter en fem dage lang høring i oktober nåede en kommission frem til, at Everton havde et samlet minus på 124,5 millioner pund i en periode på tre år frem til 2022.

Ifølge ligaens økonomiske regelsæt må en klub ikke have mere end 105 millioner pund i underskud i en treårsperiode.

Pointstraffen er den hårdeste i Premier League nogensinde. I sæsonen 2009/10 blev Portsmouth fratrukket ni point.

Straffen betyder, at Everton aktuelt befinder sig under nedrykningsstregen med fire point, selv om klubben reelt har spillet sig til 14 point.

Liverpool-klubben har de senere år kæmpet hårdt for at undgå nedrykning fra den bedste række. I sidste sæson klarede man frisag på sidste spilledag. Året før sluttede man fire point over nedrykningsstregen.

/ritzau/