Everton slog lørdag byrivalerne Liverpool for første gang siden 2010. Det vækker jubel i den blå del af byen.

De engelske mestre fra Liverpool har siddet tungt på den interne duel mod Everton i Beatles-byen i et årti. Men lørdag gjorde Everton en ende på ti års sejrstørke mod Liverpool.

Ikke siden 2010 havde Everton slået ærkerivalen - hverken i egen hule eller på Anfield. Lørdagens 2-0-sejr var samtidig den første sejr på netop Anfield siden 1999.

Derfor er det næppe nødvendigt at forklare, hvor stor en triumf det var for Carlo Ancelottis blåblusede mandskab.

Anfører Seamus Coleman var den eneste på holdet, som også var med til at vinde i 2010, og han lægger ikke skjul på, hvad sejren betyder.

- Det er en enestående følelse. I så mange år er vi kommet her og har svigtet både os selv og den blå del af byen, siger han ifølge AFP.

- Det har været hårdt. Vi kan forsøge at negligere det, men når man har boet i byen i de ti år, har det været svært at kapere.

Richarlison gav gæsterne en perfekt start med målet efter tre minutter, og syv minutter før tid slog Gylfi Sigurdsson sejren fast på straffespark.

Og anføreren var lettet over ikke at skulle fyre den samme smøre af efter endnu et nederlag.

- Jeg var træt af at skulle komme ud og bruge de samme klichéer efter at have tabt, siger Coleman.

- Jeg vil gerne takke manageren, for måden han satte os op på. Og spillerne leverede en imponerende indsats. Vi slog mestrene, så vi er jublende lykkelige.

I modsatte lejr blev den krise, som Liverpool befinder sig i, kun understreget med hjemmebanenederlaget til rivalerne.

Manager Jürgen Klopp var bestemt heller ikke tilfreds med, hvad han så på banen.

- Det er en hård en at sluge. Men vi indkasserede et tidligt mål, som var totalt unødvendigt. Vi er nødt til at forsvare bedre, lyder det fra Klopp.

I den henseende var der mere dårligt nyt til hans i forvejen skadesplagede defensiv.

Anfører Jordan Henderson, som har vikarieret i forsvaret, måtte udgå med en skade, som kan vise sig at holde ham ude i en længere periode.

- Det ser ikke godt ud. Det er, hvad jeg ved. Resten finder vi nok ud af i morgen (søndag, red.), lyder det nedslået fra den tyske manager.

/ritzau/