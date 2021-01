Philip Zinckernagels fodboldeventyr nåede lørdag et nyt højdepunkt, da han debuterede for Watford mod Manchester United på Old Trafford.

Selvom det blev til et nederlag på 1-0 mod topholdet fra Premier League, var den første kamp i engelsk fodbold en stor oplevelse for 26-årige Philip Zinckernagel.

Det fortæller den danske angriber, der netop et kommet til Watford fra norske Bodø/Glimt.

»Det var fedt, men det var hårdt. Vi kommer til at løbe lidt efter United. De er et godt hold, og det er svært at få fat i bolden. Men vi gjorde det okay,« siger Philip Zinckernagel til Nents norske reporter på stedet.

»Det selvfølgelig en lidt anden scene, men vi møder også bare et hold, som holder fast i bolden på en måde, jeg ikke har været vant til i norsk fodbold,« uddyber danskeren, som med imponerende 19 mål og 24 målgivende afleveringer i 28 kampe spillede en hovedrolle i Bodø/Glimts overraskende mesterskab i norsk fodbold i den seneste sæson.

Den tidligere Helsingør- og HB Køge-spiller glæder sig samtidig over sin start hos Watford, der går hårdt efter oprykning til Premier League efter denne sæson.

»Det har været strålende, og det har været en fin første uge. Det er selvfølgelig lidt trist med corona og nedlukning, men jeg er faldet godt til, og det var dejligt at få debut på Old Trafford,« siger Philip Zinckernagel.

Se hele interviewet med danskeren øverst i artiklen.