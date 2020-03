Der er langt fra Copacabanas sandstrand til gågaden i Herning.

Men det er ikke desto minde den rejse, FC Midtjyllands unge brasilianer Evander drog på, da han i august 2018 kom til Danmark på en lejeaftale som klubbens nye 10'er.

»Det var hårdt i starten. Mest på grund af vejret og sproget. Jeg kunne ikke et ord engelsk,« fortæller den 21-årige stjernespiller, hvis fulde navn er Evander da Silva Ferreira, i telefonen, da B.T. fanger ham efter en træning i det midtjyske.

FC Midtjylland ligger i øjeblikket på en suveræn førsteplads i Superligaen, og Evander har da også fundet sig til rette på Heden, halvandet år efter at han sagde på gensyn til Brasilien.

Evander Ferreira (th.).

Men stortalentet lægger dog ikke skjul på, at det var en speciel oplevelse, da han trådte ud af flyveren for halvandet år siden:

»Jeg fik et chok, da jeg kom til Danmark. Der gik lige pludselig nogle realiteter op for mig, og jeg mødte en ny kultur, som jeg skulle lære at kende.«

Vi spoler lige tiden lidt tilbage. Helt præcist til Evanders opvækst i den brasilianske millionby Rio de Janeiro.

Her voksede han op i et hjem, hvor der ikke var mange midler at gøre godt med, men hans forældre sørgede for, at han fik passet sin skole og fodboldtræning hver eneste dag.

»Vi havde næsten ingen penge. Det var først, da min far blev fodboldagent, at vi fik ændret vores levestil. Herefter blev det hele bedre,« fortæller FCM-profilen.

Det var dog ikke kun i hjemmet, at udviklingen gik stærkt. På fodboldbanen blev Evander i en ung alder udråbt som 'den nye Pelé', og opmærksomheden på den daværende Vasco da Gama-profil voksede lynhurtigt.

Med opmærksomheden fulgte også et stort forventningspres, som den unge brasilianer, der har en ambition om at blive én af verdens bedste fodboldspillere, skulle leve op til.

»Det er altid hårdt at leve op til forventninger i fodbold, og specielt i Brasilien, hvor folk er vilde med fodbold. Så snart det ikke går godt, bliver fansene tossede,« lyder det fra Evander, mens han tilføjer:

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

»Der er et enormt pres på fodboldspillere i Brasilien, og det er virkelig hårdt at være en del af, hvis du ikke har mentaliteten til det. For mig var det den læring, jeg havde brug for. At blive udråbt som stortalent var mere en motivation end en udfordring, synes jeg.«

Da han blot var 16 år, debuterede han på Vasco da Gamas førstehold, og det var en drøm, der gik i opfyldelse for ham, da han havde været en del af klubben, siden han var otte år.

Det første år gik alt som planlagt. Der var masser af spilletid, det gik godt på banen, og det meste af byen snakkede om den unge dreng, der kunne noget ekstraordinært med bolden.

Men allerede året efter fik han mindre og mindre spilletid på holdet, og sammen med sin far fik det ham til at se sig om efter andre muligheder.

»Da FC Midtjylland kom på banen, tænkte jeg: 'Det er nu. Det her er chancen',« forklarer han.

Ulvene fra Heden kom med et godt tilbud, og det 20-årige talent skrev derfor under på en lejeaftale i august 2018.

»Jeg kendte ikke noget til Danmark, inden jeg kom hertil. Det var meget anderledes, og mit første indtryk var, at det var meget koldt. Det var jeg ikke lige vant til,« fortæller Evander og sætter ord på, hvordan det er at skifte en millionby ud med en tilværelse i det midtjyske:

»Det var jo mærkeligt for en dreng som mig at stå midt i Herning. Jeg var vant til mange mennesker og en masse liv i gaderne. Det er noget helt andet her. Der er ikke helt så meget at lave, men det gør ikke noget. Det har jeg vænnet mig til.«

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

»Men jeg savner Rio. Det vilde liv i gaden og stranden ved Copacabana. Bare det at gå en tur i sandet.«

Det første halve år, hvor Evander var på en lejeaftale hos Ulvene, boede han sammen med sine forældre og sin søster i et hus i Herning. Familien valgte at tage med på den første del af rejsen, fordi det var første gang, stortalentet skulle bo uden for hjemlandets grænser.

»I starten var jeg bange for at komme hertil. Især hvis jeg skulle have været her alene. Det var altafgørende for mig, at de tog med. De gav mig den støtte, jeg havde brug,« fortæller den 21-årige Superliga-spiller om en familie, der altid har støttet ham - uanset hvad han har kastet sig ud i.

Lejekontrakten blev udskiftet med en permanent aftale med FC Midtjylland i januar 2019, og herefter besluttede familien at rejse hjem til Brasilien igen. Nu skulle Evander stå på egne ben.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

Han fandt sig lynhurtigt til rette alene, og der gik ikke lang tid, før blev han en Superligaens største salgsobjekter - på trods af, at han for nylig underskrev en ny kontrakt med FC Midtjylland til sommeren 2024.

Hovedpersonen selv har da også drømme om at komme til en europæisk storklub i fremtiden, mens han samtidig vil kæmpe for at komme på det brasilianske landshold, inden han gerne vil slutte karrieren af i hjemlandet.

»Jeg var lidt ked af det, da jeg forlod Brasilien, for jeg havde ikke fået vist alt det, jeg kunne, følte jeg. Derfor vil jeg gerne vise det brasilianske publikum, hvilken spiller jeg er blevet.«

Men inden den alt for tidligere snak om karrierens efterår melder sig på banen, så er der flere mål, der skal indfries for den unge brasilianer. De første to er allerede slået fast i 2020:

»Jeg vil vinde mesterskabet med FC Midtjylland, og så vil jeg gerne med landsholdet til OL til sommer. Det er det, jeg kæmper for hver eneste dag.«

Evander har i denne Superliga-sæson scoret syv mål og lavet otte assists i 22 kampe.