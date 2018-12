Danmark har Europas og - måske - verdens bedste fodboldspiller.

Ordene lyder vanvittige i sig selv, gør de ikke?

Ikke desto mindre er det den skinbarlige sandhed. 2018 blev året, hvor det danske landsholds anfører vandt titlen som årets bedste spiller i Europa - og blev nummer to i en historisk Ballon d’Or-kåring. Den første af sin slags for kvindefodbolden.

Pernille Harders 2018 blev et magisk et af slagsen. Trods skuffelsen over at misse kvalifikationen til VM med det danske landshold markerede den 26-årige offensivspiller sig i årets løb med utallige store og afgørende præstationer.

Pernille Harder vandt UEFAs pris som Europas bedste fodboldspiller og blev numme rto, da Ballon d'or blev uddelt i starten af december. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger Vis mere Pernille Harder vandt UEFAs pris som Europas bedste fodboldspiller og blev numme rto, da Ballon d'or blev uddelt i starten af december. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger

»Det har været et utrolig godt år for mig individuelt. Jeg er blevet kåret som Europas bedste og er blevet nummer to ved Ballon d’Or. Der er sket så meget de sidste to år,« siger Pernille Harder til B.T.

Derfor er landsholdsanføreren blandt de ti indstillede til B.T. Guld - Danmarks ældste sportspris og udøvernes egen pris, der uddeles 5. januar under det store awardshow Sport 2018. Her er det nemlig udøverne selv, der stemmer på årets største sportspræstation.

Den står Pernille Harder måske for. Men trods enorm individuel succes er den ambitiøse midtbanespiller dog ikke helt tilfreds. VM glippede, og det samme gjorde dén Champions League-titel, som hun med sin tyske klub Wolfsburg var så tæt på at snuppe.

»I Wolfsburg har vi haft en fantastisk sæson, hvor vi har vi vundet både mesterskabet og pokalen - og er kommet i Champions League-finalen. Den tabte vi desværre. Men vi har også præsteret godt her i den nye sæson. Så den del har været rigtig god. Når det gælder landsholdet, er det selvfølgelig skuffende, at vi ikke kom til VM. Det gør, at jeg ikke er 100 procent tilfreds,« siger Harder, der alligevel har lidt svært ved at male fanden på væggen.

De nominerede til B.T. Guld Pernille Harder (fodbold)

For kåringen som Europas bedste kvindelige fodboldspiller i 2018 Michael Valgren (cykling)

For at vinde Amstel Gold Race og Omloop Het Nieuwsblad



Helle Frederiksen (triatlon)

VM-guld i triatlon på den lange distance Thorbjørn Olesen (golf)

Vinder af European Tour-turneringen Italian Open og med på Europas vindende Ryder Cup-hold Annika Langvad (mountainbike)

Verdensmester på maratondistancen Lars Eller (ishockey)

Første danske vinder af Stanley Cup-trofæet Caroline Wozniacki (tennis)

Vinder af grand slam-turneringen Australian Open Magnus Cort (cykling)

Etapesejr i Tour de France Maja Alm (orienteringsløb)

Verdensmester på sprintdistancen Astralis (e-sport)

For at vinde Major'en i London (VM i Counter-Strike) samt for at være det suverænt bedste hold i verden i 2018 (nummer et på verdensranglisten næsten hele året)

Harder, der sammen med det danske landshold røg ud af VM-kvalifikationen efter to play off-kampe mod Hollands europamestre i oktober, har nemlig scoret mål på samlebånd.

I Bundesligaen har hun scoret 18 gange i år, mens hun i Champions League har nettet hele 10 gange. Det har været med til at bringe det tyske mesterskab i hus, mens kun Lyon var for stor en mundfuld i Champions League. Lyon, hvor årets Ballon d’Or-vinder, norske Ada Hegerberg, spiller.

»Ser man bort fra det (nederlaget i CL-finalen og den missede VM-kval, red.), er jeg utrolig tilfreds med min egen præstation. Også i forhold til, at jeg blev Europas bedste. Det er nemlig noget, jeg har drømt om at blive og opnå. Jeg har ikke vidst, om det kunne blive en realitet, men de seneste to år har det vist sig, at der var gode muligheder for det. At jeg så vinder prisen i år, er jeg utrolig stolt over,« lyder det fra Harder, der er blevet hyldet fra alle sider for sit storslåede år.

Ud over førstepladsen i UEFAs kåring af Europas bedste fodboldspiller og andenpladsen ved Ballon D’or snuppede Pernille Harder således den øverste plads, da den store engelske avis The Guardian for nylig kårede de 100 bedste kvindelige spillere.

Hvem synes du fortjener at vinde B.T. Guld?

Nu kan midtjyden, der som fem-årig startede med at spille fodbold hjemme i den lokale klub Tulstrup Faurholt og siden løftede sig til Ikast, Viborg, Skovbakken og svenske Linköping, se frem mod et 2019, der formentlig og forhåbentlig byder på flere titler og mere hæder.

»Jeg nyder det, men jeg har ikke vundet alt endnu. Der findes stadig ting at vinde. Så på den måde er jeg stadig sulten efter at blive bedre og fortsætte med at vinde titler,« fastslår Pernille Harder, der håber at score endnu flere mål og endnu mere guld, når champagneglassene er i smidt i opvaskemaskinen og det sidste stykke kransekage er spist.

»Det bedste i 2019 vil være at vinde mesterskabet og pokalen igen. Og så vinde Champions League oven i. Det ville kunne toppe 2018,« slutter Harder.

Pernille Harder har spillet i den tyske klub Wolfsburg siden december 2016. Hun foretog dengang skiftet fra svensk fodbold for at blive verdens bedste fodboldspiller. Det lykkedes til dels allerede to år senere.