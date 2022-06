Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

For godt 11 måneder siden blev Italien europamestre i fodbold.

Og tirsdag kom de så helt ned på jorden efter et indtil videre voldsomt skuffende 2022.

I Nations League var Roberto Mancinis tropper nemlig på besøg hos Hansi Flicks tyske tropper, og der var dømt tæsk i Tyskland.

Italienerne stillede godt nok til start i en opstiling, hvor kun Nicolo Barella og Gianluigi Donnarumma var i startopstillingen i sidste sommers EM-finale, men alligevel var det voldsomt ydmygende, da tyskerne knaldede kasser ind på samlebånd.

5-2 endte det efter en kamp, hvor Tyskland var særdeles farlige. Joshua Kimmich, Ilkay Gündogan, Thomas Müller og Timo Werner gange to stod for de tyske basser, mens Wilfried Gnonto og Alessandro Bastoni stod for de italienske mål.

Nederlaget efterlader Italien med lidt at tænke over.

Tidligere på året har Mancini og co. tilmed også måttet sande, at de ikke kommer til VM senere i år.

De tabte således playoff-kampen mod Nordmakedonien og er derfor ikke blandt de 32 VM-deltagere i Qatar.

I Nations League er Italien nummer tre i gruppe 3, hvor Ungarn og Tyskland topper.

England fik tirsdag også et svidende nederlag - det største hjemmenederlag siden 1928 - og er nummer fire.