Renato Sanches vil væk fra Bayern München efter et forår med blot en times spilletid for storklubben.

Den portugisiske fodboldspiller Renato Sanches søger væk fra Bayern München på grund af manglende spilletid.

Den 21-årige midtbanespiller kom til den sydtyske storklub i 2016, efter at han havde vundet EM med Portugals landshold, men gennembruddet lader vente på sig.

Da Bayern lørdag spillede sig tættere på det tyske mesterskab med en udesejr på 1-0 over Werder Bremen, kom Sanches på banen i det 87. minut.

- Jeg skal spille mere. Fem minutter er ikke nok.

- En lejeaftale er en mulighed. Jeg ønsker bare at spille - om det så er i England, Spanien eller Portugal, siger Renato Sanches.

Samlet set har midtbanespilleren blot været på banen i godt en time i 2019 for Bayern, der ifølge medieberetninger betalte 35 millioner euro (260 millioner kroner) til Benfica for Sanches for tre år siden.

For en måned siden beklagede portugiseren sig også over den manglende spilletid.

- Jeg er ikke glad her. Jeg arbejder hårdt, men spiller ikke, sagde han dengang til fodboldmagasinet Kicker.

I sidste sæson var Renato Sanches uden stor succes udlejet til Swansea, der dengang spillede i Premier League.

/ritzau/