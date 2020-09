FC Midtjylland var en anelse på hælene i første halvleg, men satte Young Boys på plads efter pausen.

Efter flere sæsoner med europæiske skuffelser er der nu for alvor grund til at juble i FC Midtjylland.

Klubben fra Herning er sikker på at deltage i et europæisk gruppespil efter en sejr på 3-0 over Young Boys i Champions League-kvalifikationen onsdag aften.

Lektionerne fra de foregående år var vigtige i opgøret, mener målmand Jesper Hansen.

- De kom med en enorm fysik, og det fik vi rettet i pausen. Jeg tror, at erfaringen fra de opgør, hvor det er glippet, har gjort, at vi har mærket på egen krop, hvad der kræves.

- Vi fik i hvert fald rettet ind og spillet lige op med dem. Vi vandt endda på det fysiske parameter til sidst, og der var ikke en snert af spænding til sidst, siger målmanden.

De stærke schweizere var toneangivende i første halvleg, men efter pausen vendte billedet fuldstændig, og tre danske scoringer sørgede for en hjemmesejr.

- Jeg er helt sikker på, at de små ting, vi fik justeret i pausen, betød, at vi kom ud med lidt mere mod. Vi kom ud med mere kvalitet i de afgørende situationer, siger den 35-årige keeper, der selv diskede op med et par store redninger i opgøret.

De europæiske skuffelser har hængt som en sort sky over FC Midtjylland, som så gerne vil bevise, at de kan begå sig uden for Superligaen.

Og det er det danske mesterhold godt i gang med at gøre, mener midtjydernes anfører, Erik Sviatchenko.

- Det er en forløsende følelse at kunne spille de her to kampe mod Ludogorets og Young Boys så disciplineret og modent.

- Alle spillerne "stepper op", og det er det, vi gerne vil i de europæiske kampe. Vi formår at løfte os både individuelt og som kollektiv, siger forsvarsgeneralen.

FC Midtjylland møder i playoffrunden Slavia Prag over to opgør. Den samlede vinder er klar til Champions League-gruppespillet, mens taberen havner på næstøverste klasse i Europa Leagues gruppespil.

