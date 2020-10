En ny europæisk superliga med de største mastodonter, der hvert år kæmper om titlen som Europas konger, er under opsejling.

Først var det britiske Sky Sports, der berettede, at Liverpool og Manchester United står i spidsen for et nyt projekt, der omfatter de største klubber fra de største europæiske lande. I går smed den nu forhenværende præsident i FC Barcelona, Josep Bartomeu, så bomben – klubben har takket ja til at deltage i turneringen, der endnu mangler en officiel præsentation.

Sagt med andre ord: Det nuværende Champions League-format lever måske på lånt tid.

Det kan få svære konsekvenser for dansk fodbold. For hverken FC København eller FC Midtjylland er blandt de klubber, der har fået en invitation ind ad brevsprækken.

De store europæiske kampe for FCK bliver der måske snart lange udsigter til. Foto: Liselotte Sabroe

Det vækker bekymring hos FCK, der baserer forretningen på at have store ambitioner i Europa:

»Selvfølgelig ser vi det jo ikke som en særligt fordrende ting for os eller europæisk fodbold, hvis nogen bryder ud og lukker sig inde i deres eget lille selskab. Vores holdning har hele tiden været, at der skal være et økosystem, og skærer man det væk, får det store konsekvenser for ikke kun os, men også resten af fodbolden,« siger Daniel Rommedahl, director of football operations and international affairs i FCK.

Han er fortsat forbeholden, da der endnu ikke er en officiel udmelding om turneringen, og han påpeger, at disse snakke har floreret i årevis. At de store klubber ønsker sig mere er ikke noget nyt.

»Man kan jo ikke afvise, at Bartomeu bliver smidt ud fra sin stambar, og så smækker han lige med døren og smider glasene, og så kan de andre rydde op efter ham. Så der kan også være en politisk handling bag den udmelding, for det virker lidt underligt,« siger FCK-bossen om Barcelona-chefens farvelpressemøde.

Daniel Rommedahl tvivler også på, om projektet rent juridisk kan lade sig gøre, og om interessen for en superliga, hvor de samme hold møder hinanden flere gange årligt, står ved i længere tid:

»Hvis det er et lukket liga uden op- og nedrykning, kan man betvivle, om det juridisk kan lade sig gøre ud fra de konkurrencemæssige regler, der eksisterer i EU-sammenhæng. Men hvis vi nu antager, at alle de største klubber lavede deres egen lille boble, gør de sig selv en kæmpe bjørnetjeneste. Jeg tror ikke, at den europæiske fodboldkultur synes, det er særligt spændende i længden.«

»Jeg kan have min tvivl om, hvorledes folk gider se to store hold møde hinanden seks gange om året. Men det er mere en fodboldromantisk holdning til det. Så kan det godt være, at der står nogle store investorer derude, der vifter med en masse penge, og at der er tv-penge, men om det er noget, der holder i længden, det er svært at sige.«

FC Barcelonas nu forhenværende præsident smed noget af en bombe, da han annoncerede sin afsked. Foto: Alejandro Garcia

Skulle spekulationerne vise sig at være sande, er den nye turnering ikke som udgangspunkt med Uefa i ryggen. De har Champions League, som netop er under forandring, hvor der de kommende år gives større sikkerhed for klubber fra de store lande, mens klubber fra lande som Danmark får sværere ved at kvalificere sig til det fineste selskab.

Denne forandring var også forceret af storklubberne, og nu forsøger de nok engang at lægge pres på Uefa. Rommedahl påpeger, at det ikke er nogen tifældighed, at presset fra store klubber udmønter sig i omstruktureringer, fordi klubberne ønsker sig en større andel af kagen og mere sikkerhed. Det er helt naturligt, hævder han. Men det er alligevel en risikabel vej at gå:

»Der har været flere diskussioner om diverse tuneringer, men at konkurrere med nationale ligaer eller Uefa, det er en modig vej at gå ned ad, fordi der er mange interessenter, som nok ikke finder det en særligt god idé.«

Og for en dansk klub, der bryster sig af at være Nordens største flagskib, men som ikke er af samme størrelse og heller ikke har samme økonomiske råderum som Europas mastodonter, så kan det være svært at få ens budskaber hørt. Især under coronapandemien:

»Normalt er vi i rigtig tæt dialog med ECA og Uefa om, hvad der foregår, men her under corona har der været længere distance mellem de dybdegående møder og analyser, så lige nu sidder man på sidelinjen og tænker 'hvad er det for noget'. Men vi ryster ikke på hånden,« siger Rommedahl og runder af:

»Jeg ved bare, at vi ikke er alene om den holdning, at der er nogen grundpiller, som man ikke skal pille ved, fordi det er en del af den europæiske fodboldkultur og historie, som gør den så spændende og interessant for mange.«

FC Midtjylland har ikke ønsket at kommentere på den – måske – nye europæiske superturnering.