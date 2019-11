I 24 europæiske kampe i træk har FC København højst tilladt modstanderen at score en enkelt gang.

FC København blev klædt af, da Atlético Madrids veloplagte stjerner i februar 2018 satte det danske mandskab på plads i Parken med en stensikker sejr på 4-1.

Siden afklapsningen har FCK i alt spillet 24 europæiske kampe, og i de opgør har københavnerne højst lukket et enkelt mål ind i regulær og forlænget spilletid.

Kun i straffesparkskonkurrencer har Atalanta og Røde Stjerne formået at passere FCK's målmænd mere end en gang.

Den statistik giver de danske mestre et rygstød, siger forsvarsspiller Victor Nelsson forud for torsdagens hjemmekamp i Europa League mod Dynamo Kiev.

- Specielt her inde i Parken. Vi ved alle sammen, at FCK har det her ry med europæiske aftener inde i Parken. Det er altid noget specielt. Det giver klart noget selvtillid og et boost.

- Det er fedt for os spillere og klubben at have på cv'et. Vi har snakket om det nogle gange, og det er sejt af klubben og holdet, men mere fylder det ikke, konstaterer midtstopperen.

De 24 kampe har resulteret i ti sejre, ni uafgjorte og fem nederlag i regulær spilletid.

Siden kampen mod Atlético Madrid er der skiftet gevaldigt ud i FCK-defensiven. Sammenlignet med det opgør er det kun Pierre Bengtsson og langtidsskadede Nicolai Boilesen, som stadig er i truppen blandt forsvarsspillerne.

Af udprægede midtstoppere tæller den nuværende trup Victor Nelsson, Sotirios Papagiannopoulos og Andreas Bjelland.

Tilbagevendende skader har imidlertid betydet, at Bjelland er gået glip af en række af FCK's kampe i ind- og udland.

Imens har Nelsson deltaget i 25 af 26 kampe. Så mange kampe har han ikke før prøvet at spille på så få måneder, men han føler sig ikke overrumplet af det komprimerede kampprogram.

- Det er lærerigt. Jeg lærer noget nyt hver dag. Jeg elsker at spille fodbold, så jeg nyder det bare. Selvfølgelig er der lidt træthed indimellem, som spiller lidt ind. Også mentalt. Men jeg prøver at være så frisk som muligt, og jeg synes, det er gået fint indtil videre, siger han.

Før torsdagens kamp mod Dynamo Kiev er FCK på førstepladsen i Europa Leagues gruppe B med fem point. Samme antal som ukrainerne. Svenske Malmö FF er på tredjepladsen med fire point, mens Lugano fra Schweiz er sidst i gruppen med et point.

/ritzau/