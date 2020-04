Når fodbolden igen kan rulle i Europa, bliver det uden tilskuere, siger vicegeneralsekretær i European League.

Det europæiske ligaer skal ikke forvente at komme til at spille foran tilskuere foreløbigt, selv om spillet skulle blive genoptaget.

Det siger vicegeneralsekretær i European League (forbundet for europæiske professionelle fodboldligaer) Alberto Colombo i et interview med BBC Sport.

- Der er ingen tvivl om, at kampene vil blive spillet for lukkede døre. Men det er selvfølgelig umuligt at svare på spørgsmålet om, hvornår vi igen kan spille. Ingen har svaret.

- I sidste ende er vi alle klar over, at det er landenes regeringer, der har ansvaret for at løfte de forskellige restriktioner, der er pålagt sporten, siger han.

Samtlige klubber i hele Europa med undtagelse af Hviderusland har suspenderet ligaerne.

Den engelske Premier League er sat på standby på ubestemt tid. Men klubberne mødes fredag for at diskutere situationen.

Spillerne i de tyske klubber vendte i sidste uge tilbage til træningen, som bliver gennemført i små grupper og under strenge retningslinjer for social distancering.

I Italien ønsker man at genoptage træningen, så snart udgangsforbuddet i landet slutter 3. maj.

Belgien har som det hidtil eneste land valgt at afblæse resten af sæsonen, og Alberto Colombo regner med, at de fleste ligaer vil blive færdigspillet.

- Langt de fleste har fokuseret 100 procent på at kunne genoptage ligaerne, siger han.

/ritzau/Reuters/