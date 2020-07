AGF-topscorer Patrick Mortensen kalder det en flad fornemmelse, hvis ikke holdet kvalificerer sig til Europa.

Der var en ambivalent stemning blandt AGF-spillerne søndag, efter at de havde fået overrakt Superligaens bronzemedaljer på bagkant af et 0-1-nederlag til Brøndby i sidste spillerunde.

En tredjeplads giver nemlig ikke i sig selv europæisk fodbold denne sæson, og holdet skal derfor ud i en playoffkamp om europæisk deltagelse på onsdag, når OB gæster Ceres Park i Aarhus.

OB har efter sejre over to kampe mod Horsens sikret sig syvendepladsen fire pladser under AGF, og Patrick Mortensen, der er aarhusianernes topscorer, vil derfor have en flad fornemmelse, hvis holdet ikke formår at vinde den kamp.

- Vi står her og har fået bronze, og det er jeg selvfølgelig vanvittig stolt af vel vidende, at vi har en endnu vigtigere kamp på onsdag, som vi vanvittigt gerne vil vinde. Det vil sgu være en lidt flad fornemmelse at stå på onsdag, og vi så ikke har kvalificeret os til at spille i Europa, mener topscoreren.

Mortensens holdkammerat Sebastian Hausner ved ikke, om han vil være stolt af bronzemedaljerne, der er klubbens første i 23 år, hvis ikke holdet formår at vinde på onsdag.

- Jeg har ikke rigtig tænkt over, om bronzen vil være ligegyldig eller ej. Vi skal bare sørge for at vinde den kamp på onsdag, siger den unge forsvarsspiller.

AGF mener selv, at holdet går ind til kampen med mere på spil end modstanderne fra OB, da østjyderne kommer fra en bedre placering end fynboerne.

Og AGF's brandvarme venstreback Casper Højer Nielsen er da også sikker på, at onsdagens brag bliver en hård kamp.

- Vi skal ikke glemme, at OB også er en stor klub. Dertil er de også godt kørende, og jeg synes, de har et godt hold.

- Det bliver en svær kamp, og vi skal ud og yde vores absolut bedste for at vinde den kamp, siger han.

Højer afviser, at OB skulle have en fordel i forhold til selvtillid, efter at sølvmedaljerne glippede for aarhusianerne, som var meget tæt på.

- Jeg tror ikke, at det betyder det helt store, for når vi har været allerlængst nede i denne sæson, så har vi pludselig leveret godt, siger han.

- Og på samme måde har det været, når vi har leveret godt, så har vi efterfølgende leveret noget lort.

/ritzau/