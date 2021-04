»Hvil i paradis, min prinsesse.«

Ashley Cain har offentliggjort en tragisk nyhed søndag. Hans blot otte måneder gamle datter, Azaylia, er død efter en kamp mod leukæmi.

»Jeg vil altid holde dig i mit hjerte, indtil jeg kan holde dig igen i himlen,« skriver den tidligere Coventry City-spiller i den hjerteskærende besked.

For nylig skrev Ashley Cain, hvordan Azaylia et skræmmende øjeblik holdt op med at trække vejret, men efter at have fået ilt begyndte at trække vejret igen og faldt i søvn.

Ifølge engelske Birmingham Mail fik Ashley Cain og Azaylias mor, Safiyya, den værste nyhed, et forældrepar kan få, efter den uhyggelige hændelse.

De fik at vide af en sygeplejerske, at deres datter måske ikke ville overleve weekenden.

Efter datterens tragiske død skrev Safiyya en rørende afskedshilsen til sin datter.

»Du er min engel, min hjerterytme, min sjæl. RIP, min dyrebare baby, du vil altid være med mig som et håndtryk på mit hjerte.«

Parret var fuldstændig knuste, da de af lægerne fik at vide, at Azaylia havde flere tumorer, og at den lille modige pige derfor måske kun havde få dage tilbage at leve i.

Ashley Cain og Safiyya indsamlede for nylig mere end 1,5 millioner pund, der skulle finansiere en rejse til Singapore, hvor en livreddende transplantation skulle finde sted.

Men Azaylia var ude af stand til at flyve den lange tur fra England til Singapore, efter yderligere tumorer blev opdaget.