Rigshospitalet har en helt særlig betydning for den danske midtbanekriger Pierre-Emile Højbjerg.

Både på godt og ondt.

Det fortæller han i et interview med FIFA.

Rigshospitalet er både der, hvor 26-årige Højbjerg og hans to døtre kom til verden, men det er også tæt på Parken, hvor hans ven og landsholdskollega Christian Eriksen faldt om i EM-kampen mod Finland i sommer, og stedet hvor hans far tabte kampen til kræften.

Blot en måned inden Højbjergs A-landsholdsdebut i maj 2014.

»Jeg har altid haft en stærk følelsesmæssig forbindelse til landsholdet. Det var en stor drøm for min far – og for mig også, at jeg ville spille for holdet en dag,« siger Højbjerg og fortsætter:

»Efterhånden som min far blev mere og mere syg, kom jeg tættere og tættere på at gøre det (få debut, red.). Jeg kan faktisk huske, at der var en landskamp i marts samme år, og jeg blev indkaldt med U21. Jeg havde virkelig håbet at være med på førsteholdet, og når jeg ser tilbage nu, kan jeg godt se, at jeg var vred.«

Indkaldelsen til A-landsholdet kom to måneder senere, men det var for sent.

En måned inden, den dengang 18-årige Højbjerg fik sin debut, gik faren bort.

»Sidste gang jeg så ham, var jeg blevet tysk mester for anden gang under Pep Guardiola. Vi så kampen på tysk tv, fordi jeg havde bedt om fri for at være sammen med min far, som virkelig havde det svært på det tidspunkt,« siger han.

I sin tredje landskamp scorede danskeren mod Armenien, men det var ikke lykke, der fyldte Højbjergs krop.

»At han ikke kunne se mig spille for landsholdet gjorde ondt. Jeg kan huske, at jeg scorede mit første mål for Danmark og havde svært ved at nyde det og være glad, fordi jeg manglede den ene, jeg ville have, skulle se det. Folk spurgte mig dagen efter 'Hvorfor er du ikke glad? Du er 18 år, og du har lige scoret for landsholdet'«, siger Højbjerg.

Men han var ikke glad.

Glæden kom først tilbage, da den nuværende Tottenham-spiller blev far. På Rigshospitalet.

»Siden jeg fik mine børn, har jeg fundet en måde at leve med sorgen på, og fundet et sted til den.«