Én ting spørger Peter Schmeichel stadig sig selv om.

Det handler om en helt særlig kamp, som de færreste danskere nok har glemt. De, der ikke var født, har nok hørt om den.

»Jeg tror, det er den eneste kamp fra min karriere, hvor jeg stadig spørger mig selv: ‘Hvorfor vandt vi? Hvordan kunne vi det?’« siger den tidligere landsholdsmålmand Peter Schmeichel til B.T.

Han taler om EM-finalen i 1992 i Göteborg. Danmark vandt efter at have mistet Henrik Andersen i semifinalen.

Peter Schmeichel redder et hollandsk straffespark i semifinalen ved EM i 1992. Foto: MORTEN JUHL

Samtidig var flere af holdets profiler ramt af skader, og John Sivebæk spillede store dele af kampen med en fibersprængning.

»Det er et resultat skabt på noget, jeg i hvert fald ikke kan finde ud af at definere. Men vi vinder 2-0. Specielt det sidste kvarter tror jeg ikke, der findes tvivl om - selv hos tyskerne - hvem der vinder den kamp,« husker Peter Schmeichel, som udpeger kampen som sit bedste EM-minde i anledning af slutrunden, der finder sted igen om et år.

»Det er stadig meget svært for mig at forklare. Jeg har været på den anden side, hvor jeg altid har troet på, man kunne komme tilbage. Af en eller anden grund skulle vi vinde, og det gjorde vi,« siger Peter Schmeichel.

Landsholdets betydning

Han er udpeget som ambassadør for næste års slutrunde. En rolle, han er meget glad for.

»Det er en cadeau til noget, jeg har været med til at skabe. Også en individuel cadeau, at man bliver sat på den liste. Jeg har lavet en del ting for UEFA allerede og kan bare sige, at jeg er i rigtig godt selskab. Det er meget godt og betyder alligevel noget,« siger Peter Schmeichel.

Han spillede selv på landsholdet fra 1987 til 2001. Som fodboldspiller var det altid hans drøm at trække i nationaldragten. Samtidig med at han selv begyndte at snuse til professionel fodbold og vælge den vej, kvalificerede Danmark sig til EM-slutrunden i Frankrig i 1984, husker han.



»Vi var begyndt at spille fodbold for at vinde, og vi vandt. Da jeg voksede op, var vi ikke vant til at vinde. Sepp (Piontek, red.) krævede, at de vandt. Lige pludselig blev landsholdet rigtig vigtigt. For mig som aspirerende, ung, håbefuld og måske professionel fodboldspiller var det en målsætning. Jeg ville på landsholdet. Da jeg kom på landsholdet, skulle jeg blive der og være nummer et hver gang. Så det fik kæmpe betydning for mig,« siger Peter Schmeichel..

»Jeg har haft en meget fin landsholdskarriere og har været en del af flere generationer og været heldig at være med i det store resultat. Det var lige i min tid. Det kunne meget nemt være faldet i 1984 eller 1986 og burde måske være faldet der - for uden at fornærme nogen andre hold, også mine egne, var de nok de bedste hold, vi har haft. Også med de bedste individualister, der kunne spille som et hold. Men altså. Det store resultat kom i min tid, og det er jeg selvfølgelig rigtig glad for,« siger Peter Schmeichel, der nåede 129 kampe for landsholdet.

Hvor står landsholdet i dag?

Næste år gælder det endnu engang EM. På hjemmebane endda.

Og i forhold til Peter Schmeichels forventninger fortæller han da også, at meget kommer an på, om det danske landshold kvalificerer sig - enten gennem kvalifikationen eller Nations League Playoff.

»Vi har to chancer. Vi har meget gode kort på hånden og et fantastisk hold. Kvalificerer vi os, bliver det en helt anden fest, end hvis ikke vi gør. Nu har jeg været til stort set alle slutrunder siden 1988, og der bliver bare rullet det helt store show ud,« siger Peter Schmeichel, som tror på, at der kan blive skabt en stærk atmosfære omkring EM 2020.

Han kan mærke, at der er begyndt at komme en hype omkring landsholdet igen efter en svær periode med uro og konflikt.

»Man kan fornemme, at landsholdet begynder at betyde noget. Når du ser overskrifter om ‘landsholdet’, skal du gætte, om det er damer, herrer, håndbold eller ishockey. I gamle dage var landsholdet et landshold. Det var det her. Det er, som om de er på vej tilbage til at tage ejerskab af det navn, og det gør man kun, når man er et godt hold og spiller god fodbold,« siger Peter Schmeichel.

Sammen med resten af landet kan han kun vente i spænding på, om Danmark kvalificerer sig til EM næste år. Og i givet fald bliver det spændende at se, hvor langt holdet kan gå.

Om sin egen store bedrift for 27 år siden kan han kun sige, at det ikke er så surrealistisk længere.

Han fortæller, at spillerne holder kontakten, og da de for to år siden kunne fejre 25-års jubilæum, var de fleste med.

Siden den danske sejr har andre små nationer også vundet, men suset sidder der stadig.



»Det var en kæmpe overraskelse, at vi vandt. Overraskelsesbrodden er taget lidt af, og for hvert år der går, des mere sikre er vi på, vi har vundet, og at de ikke kommer og tager den fra os,« griner Peter Schmeichel.