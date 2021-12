Julen er miraklernes tid, kan fodboldspilleren Danny Hodgson og familien sande.

Den uheldsramte engelske fodboldspiller trak overskrifter verden over i september, da han på vanvittig vis blev overfaldet på en lokal togstation i australske Perth, og det kostede ham en tur i koma på hospitalet.

Hans mor fortalte, Danny Hodgson umotiveret blev slået i hovedet, hvilket betød, at han faldt til jorden, blev slået bevidstløs og måtte hastes til hospitalet, hvor han blev akut opereret for en blødning i hjernen og et kraniebrud.

Udsigterne var dårlige, og historien om ham fik verdensstjerner som Cristiano Ronaldo til at sende hilsener.

17 dage efter kom de første tegn på bedring heldigvis, da den 25-årige fodboldspiller åbnede sine øjne, og nu er det fantastiske altså sket ved, at han Danny Hodgson kunne forlade hospitalet i nogle dage for at fejre jul med sin familie.

»Dannys besøg derhjemme er den mest perfekte gave, vi kunne ønske os, og det er det største bevis på, at julemirakler sker,« skriver hans familie i en meddelelse ifølge news.com.au.

»I de sidste 17 uger har hvert et minut, hver time af hver dag været usikker, men vi har altid vidst to ting – Danny er en fighter, og vi ville gå igennem det her sammen,« tilføjer familien og takker hospitalet Fiona Stanleys ansatte.

En 17-årig dreng, der ikke er navngivet, har erkendt sig skyldig i overfaldet. Straffen udmåles i januar.