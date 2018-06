Beton, russisk techno og en million badegæster.

Mandag landede Christian Eriksen og co. i den russiske ferieby Anapa, hvor de skal bo under slutrunden. Her blev de modtaget med russisk folkemusik og ’fans’ klædt i fokedragter.

Byen ved Sortehavet er et yndet feriemål for den russiske middelklasse med over op mod en million besøgende gæster i højsæsonen. I videoen herover, som B.T.s udsendte VM-reportere har sendt hjem, kan du få et indblik i den særlige stemning i badebyen.

VM 2018 Rusland. Anapa. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Ifølge de udsendte VM-reportere, som har været i byen siden søndag aften, så bliver det spændende at se, hvor stor en succes byen og særligt Hotel Beton Brut, som lever fint op til navnet, bliver for landsholdet.

Fakta Truppen til VM i Rusland MÅLMÆND

Kasper Schmeichel, Frederik Rønnow og Jonas Lössl



FORSVAR

Andreas Christensen, Henrik Dalsgaard, Jannik Vestergaard, Jens Stryger Larsen, Jonas Knudsen, Mathias 'Zanka' Jørgensen og Simon Kjær MIDTBANE

Christian Eriksen, Lasse Schöne, Lukas Lerager, Michael Krohn-Dehli, Thomas Delaney og William Kvist ANGREB

Andreas Cornelius, Kasper Dolberg, Martin Braithwaite, Nicolai Jørgensen, Pione Sisto, Viktor Fischer og Yussuf Poulsen

»Beton. Beton. Og mere beton. Og så ellers bare russisk technomusik fra kl. 9 om morgenen til 22 om aftenen. Men det er så sådan, det kører på samtlige russiske hoteller,« skriver de i deres første reportage hjem fra VM-byen, hvor de allerede har oplevet en del kulturkløfter:

»Sprogbarrieren er høj. Og svær at kravle over. Det er svært at bestille både vand, Cæsar Salat, Spaghetti og fadøl fra menukortene, når de udelukkende står med kyrilliske bogstaver. Det kan også synes håbløst at komme på internettet, når man skal via en fremmed russisk kvindes telefon for at lande dér. Og så er det umanerligt vanskeligt at forklare en taxichauffør, hvorfor man har brug for en kvittering, når han senest lavede én, dengang Jeltsin var noget andet end bare en billig vodka. Men det er Rusland.«

Landsholdet bor under hele slutrunden i Anapa, hvorfra de flyver til kampbyerne Saransk, Samara og Moskva.

