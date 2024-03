»Jeg blev virkelig rørt.«

Sådan lyder det fra Andreas Cornelius, der efter 22 Superliga-kampe på stribe uden scoringer, endelig lykkedes med at få læderet ind i kassen i forsøg nummer 23. Scoringen til 2-0 i sejren mod OB blev fejret i sådan en grad af Cornelius og alle FCK-holdkammeraterne, at den tidligere landsholdsangriber blev påvirket af situationen.

»Jeg er en del af et hold, der står sammen. Man kunne bare mærke, at de blev glade. Det betød meget for mig,« fortæller Andreas Cornelius.

Den forløsende scoring kan du se i videoafspilleren øverst i artiklen.

FCK jubel ved Andreas Cornelius (FCK 14) mål il 0-2 da OB møder FC København i Superligaen på Nature Energy Park i Odense søndag den 17. marts 2024.

Andreas Cornelius har, siden skiftet tilbage til FC København i sommeren 2022 fra tyrkiske Trabzonspor, haft over 10 muskelskader i en periode på 18 måneder. Derfor har det været småt med spilletid og er blevet til en hav af korte indhop i perioden, hvor angriberen har været helt uden scoringer.

Nu er spørgsmålet, om den længe ventede scoring kan være et vendepunkt for Andreas Cornelius.

»Der kommer på et tidspunkt, hvor jeg er klar til noget mere, men for mig handler det om ikke at stresse. Der har været nok stress og for mange skader. Jeg skal bygge det op stille og roligt op, og lægger på hele tiden i stedet for at tage for store skridt.«

I den lange periode uden nogen mål har FCK-angriberen lagt øre til lidt af hvert, hvor der til tider har været skarp kritik af ham. Det har Cornelius dog ikke taget så tungt, som man ellers kunne forestille sig.

»Jeg har skrevet under på en femårig kontrakt, hvor der kun er gået halvandet år af den. Så jeg var godt klar over, at scoringen ville komme,« siger Andreas Cornelius med et stort smil på læben og fortsætter:

»Jeg har været virkelig frustreret, men har aldrig tvivlet på mine kvaliteter. Jeg ved, hvad jeg kan, og jeg har scoret mål mod nogle af de bedste hold i verden. Jeg tror også alle andre i klubben ved, hvad jeg kan, når jeg er på mit niveau. Det har handlet om at finde det frem – og det har været svært. Men jeg føler, at vi er på den rette vej nu.«