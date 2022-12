Lyt til artiklen

En kiste i flammer. Et minuts flabet stilhed. En argentinsk målmand, der ikke kun fejrede VM-guldet i gaderne – men også ydmygede sin modstander med en hånlig hånddukke.

Selvom det er de argentinske spillere, der har prydet gadebilledet i Buenos Aires i de seneste dage, har særligt én fransk VM-spiller været til at få øje på.

Navnet er Kylian Mbappé. Den franske superstjerne, der i disse dage bliver hånet og ydmyget midt i sejrsrusen i Argentina.

Den franske superstjerne har fået tildelt et minuts stilhed i det argentinske omklædningsrum umiddelbart efter VM-finalen søndag – som et symbol på, at han ikke vandt VM-finalen.

Og i de efterfølgende gadefester tirsdag – endda på franskmandens 24-årsfødselsdag – er hånen blevet ved. Argentinas målmand, Emiliano Martinez, er eksempelvis blevet set holde en dukke med et ansigt af Mbappé.

Argentinske fans har sågar sat ild til en kiste af pap med et ansigt af Mbappé, og på samme grusomme vis er, hvad der skal forestille Mbappés krop, blevet bundet og hængt op i en stang midt i den blåhvide fejring.

Men hvorfor er de hånlige hændelser så mange? Er Kylian Mbappé en særlig torn i øjet på Argentina?

Faktum er, at VM-topscoreren Mbappé har gjort væsen af sig med et par opsigtsvækkende udtalelser inden VM. Udtalelser, der ikke er blevet vel modtaget – for at sige det mildt – i det fodboldgale land. Her er Mbappé blevet beskyldt for at tale nedsættende om sydamerikansk fodbold:

Martínez (i midten) med dukken i hånden. Vel at mærke ved siden af Kylian Mbappés holdkammerat i PSG, Lionel Messi. Foto: Twitter Vis mere Martínez (i midten) med dukken i hånden. Vel at mærke ved siden af Kylian Mbappés holdkammerat i PSG, Lionel Messi. Foto: Twitter

»Fordelen, vi har i Europa, er, at vi spiller indbyrdes kampe på højt niveau hele tiden, såsom i Nations League. Når vi ankommer til VM, er vi klar.«

»Omvendt møder Brasilien og Argentina ikke modstand på samme niveau i Sydamerika. Fodbolden er ikke på så avanceret et niveau som i Europa. Derfor er de seneste verdensmesterskaber blevet vundet af europæere,« udtalte Mbappé godt et halvt år før VM.

To argentinere har reageret på udtalelsen. Med tydelig afstand og bidsk tone – og så var stemningen ligesom pisket op.

»Han ved ikke nok om fodbold. Han har aldrig spillet i Sydamerika. Når du ikke har den erfaring, er det nok bedre at tie stille,« udtalte målmand Emiliano Martinez ifølge Sports Illustrated, ligesom Lautaro Martinez kritiserer:

»Vi er tilfredse med tingene, og hvordan vi spiller. Jeg så, hvad han sagde, men Argentina og Brasilien har spillere med meget kvalitet og talent. Brasilien og vi har de fleste af vores spillere i Europa. Jeg synes, det var en unfair kommentar,« siger han ifølge Mirror.

Det er ikke første gang, Mbappé får ørerne i maskinen. Tidligere er han blevet kritiseret for at håne norske Erling Haaland. Tilbage i 2020, mens nordmanden spillede i Dortmund, poserede han i en yogastilling under en jubelscene i et Champions League-opgør mod PSG.

Samtidig kaldte nordmanden Paris for »sin by«.

Da PSG efterfølgende slog Dortmund ud, førte Mbappé an i det franske omklædningsrum, hvor han poserede i en lignende yogastilling. En direkte hån og stikpille til Haaland, mente blandt andre ESPN.

Stikpillerne til trods kan Mbappé prale af at have præsteret et vanvittigt VM. Han snuppede topscorertitlen og bliver rost fra alverdens leder og kanter.

Han har ikke kommenteret de seneste dages hændelser i Buenos Aires.

Faktisk er det utrolig lidt, man har hørt eller set til ham, efter VM-pokalen gled ham af hænde og sev ud i ørkensandet i Qatar. Mbappé vinkede til fremmødte i Paris, der hyldede de franske VM-sølvvindere mandag. Og på Twitter lader han sig tilsyneladende ikke påvirke. Bedømt ud for én kort bemærkning:

»Vi kommer tilbage.«