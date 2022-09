Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

For halvandet år siden luskede han rundt i 1. division uden at gøre det store væsen af sig. Tirsdag aften blev han skiftet ind på mægtige Signal Iduna Park foran 70.000 tilskuere til sin Champions League-debut.

Selvom det blev til et klokkeklart 0-3-nederlag, havde FC Københavns Christian Sørensen lidt svært ved at undertrykke den stolthed, der boblede inde i ham – da han skulle gøre status efter oplevelsen.

»Det var en meget stor aften for mig personligt. Det er fedt, at selvom man render rundt i 1. division og ikke rigtig slår til, kan man lige pludselig være så heldig, at man får lov til at spille Champions League.«

»Jeg håber, jeg kan være et lille forbillede for andre, der måske er i 20erne og render rundt og er ved at give op. Det behøver man bestemt ikke – det kan sagtens nås, hvis man holder fokus og bliver ved med at arbejde hårdt. Så kan alt lade sig gøre,« lød det fra fynboen.

Champions League gruppe G-kampen mellem Borussia Dortmund og FC København i Dortmund tirsdag den 6. september 2022. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Champions League gruppe G-kampen mellem Borussia Dortmund og FC København i Dortmund tirsdag den 6. september 2022. Foto: Liselotte Sabroe

Han indrømmede dog, at han var brudt grinende sammen, hvis nogen for to år siden havde sagt, at han ville spille Champions League-gruppespil mod Europas bedste.

»Aldrig nogensinde! Det havde jeg aldrig troet på. Jeg var på bænken, da OB spillede Champions League-playoff mod Villarreal – men at jeg skulle Champions League-gruppespil havde jeg aldrig nogensinde turde drømme om.

»Men det er en ambivalent følelse, for jeg er selvfølgelig også ked af resultatet. Det er utroligt stort, og jeg er rigtig stolt, men jeg er selvfølgelig ikke glad for resultatet – det er aldrig sjovt at få et nederlag i sin debut,« lød det fra Christian Sørensen, der for en uge siden skiftede fra Viborg FF til FC København på transfervinduets allersidste dag.

Christian Sørensens næste Champions League-eventyr finder sted onsdag i Parken mod Sevilla.