Mohamed Salah har et hjerte af guld.

Den egyptiske Liverpool-stjerne vinder på ny popularitet for sin medmenneskelighed og empati, idet han støtter et kræftramt barn fra sit hjemland.

Avisen Liverpool Echo beskriver, hvordan faren til barnet Abdelrahman Mahmoud, hvis søn har brug for en knoglemarvstransplantation, er kommet i kontakt med Salah.

»Vi tog kontakt til en person, der bor i en nærliggende by, som så fik fat i spillerens far og fortalte ham om min søns historie,« siger faren til DMC Sport-kanalen.

Det er sønnens største ønske at møde Salah, men det har endnu ikke kunnet lade sig gøre - til gengæld har sønnen og Salah allerede talt sammen i telefonen.

»Han (Salah, red.) kontaktede os og talte med Abdelrahman, da han ikke er i Egypten lige nu, og fortalte, at han vil besøge ham, når han er tilbage. De er i regelmæssig kontakt, og hans støtte har en positiv effekt på barnets helbred,« siger faren.

Tidligere har Mohamed Salah doneret 30.000 euro til pensionerede egyptiske spillere, og i oktober afslog han ifølge Liverpool Echo at få lavet en luksusvilla i Egypten som en belønning for at have sikret egypterne VM-deltagelse. Han ville hellere, at rigmanden Mamdouh Abbas donerede penge til sin hjemby Nagrig.

Salah har blandt mange andre ting også doneret en kunstgræsbane, så de egyptiske børn kan spille året rundt.

Mohamed Salah, der kom til Liverpool fra Roma før sæsonen, har scoret 24 mål i 28 kampe i denne sæson.