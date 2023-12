Det er sket igen og igen i denne sæson - og det har udviklet sig til et gigantisk problem for FC København.

FCK-defensiven har gang og gang igen snorkboblet i en omstilling, og så er modstanderen løbet direkte igennem og scoret for nemt.

Lørdag aften var det tilfældet igen, da stjerneforsvareren Denis Vavro tog sig en blunder og efterlod Silkeborgs Anders Klynge fuldstændig fri, så han med et kilometerlangt forspring løb direkte mod kassen og scorede det mål, der sendte Silkeborg videre i pokalturneringen og FCK ud af den efter samlet 3-2.

Dét frustrerer FC København-cheftræner Jacob Neestrup grænseløst.

»Vi efterlader Klynge i en situation, hvor vi har dem fuldstændig under kontrol. Han går i ryggen på os, og der skulle vi være faldet. Problem solved,« lød analysen overfor B.T., inden cheftræneren, der gennem efteråret har set sit hold indkassere 39 gange i 31 kampe, fortsætter:

»Det er dybt frustrerende, og det er noget, vi skal have løst til foråret.«

Foto: Mikkel Berg Pedersen/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Mikkel Berg Pedersen/Ritzau Scanpix

Hvordan gør I det? Du afviste i sommerens transfervindue, at I ville handle på transfermarkedet på den plads?

»Én ting er transfermarkedet, og så er der dét, som jeg er ansat til. Det er at gøre spillerne bedre og få dem til at forstå, hvad jeg gerne vil,« siger Neestrup og peger på, at der gennem efteråret har været sparsom tid til at træne:

»Og når kampen er spillet på tirsdag, så er det meget godt, at det ikke kun er video og teori, men at vi rent faktisk kan træne. Det har vi brug for på den del af spillet.«

»Det er der, at jeg kan gøre en forskel.«

Lørdag aften blev det godt nok til en 2-1-sejr til FC København, der dominerede Silkeborg, fik to mål annulleret og skabte stribevis af chancer, men alligevel endte det med et pokalexit.

Det ærgrer cheftræneren, som peger på midtugens 0-2-nederlag i Parken som afgørende for københavnernes exit.

»Det var et øjebliks uopmærksomhed, der gjorde, at vi ikke gav os selv muligheden for at gå i forlænget spilletid i dag. Men slaget blev jo tabt for tre dage siden.«

»Vi gjorde alt rigtigt for at sætte os på kampen i 80 ud af 95 minutter, og vi havde bolden i kassen fire gange - selv om to af dem retmæssigt blev annulleret.«

Foto: Mikkel Berg Pedersen/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Mikkel Berg Pedersen/Ritzau Scanpix

»Vi havde rigeligt chancer til at lave tre-fire mål og vi havde godt fat i dem,« siger cheftræneren, der trods en uhyre vigtig Champions League-kamp holdt fast i en stor del af de faste startere i pokalkampen.

Sætter du røven i klaskehøjde ved at holde fast i så mange spillere fra startopstillingen med tanke på tanke på tirsdagens kamp?

»Jeg havde også sat røven i klaskehøjde ved ikke at spille for at vinde. Der er 1.000 københavnere, der rejser over for at se os spille. Så hvad skal vi gøre? Skal vi bede dem om at rejse hjem igen?«

»Vi spiller for en pokalfinale - og HVIS man af forskellige årsager ikke vinder det danske mesterskab, så trumfer en pokalfinale en andenplads i ligaen, og derfor er turneringen og trofæet vigtigt. Så der var alt at spille for,« siger han og peger på, at nogle blev sparet:

»Diogo fik nul minutter, Achouri fik 30 minutter, og jeg kan nævne flere, og alle udskiftningerne var med tanke på tirsdag. Og det svækkede os jo ikke, for vi blev ved at holde et godt tryk.«

