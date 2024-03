Superligaens grundspil slutter denne søndag, og der er kun et drama, der kan opstå, før rækken deles.

Silkeborg har længe lignet den sikre deltager i mesterskabsspillet, men elendige præstationer med frygtelige resultater til følge har spillet dem i fare for at misse det gode selskab.

De er inde i varmen, men kan ryge ud i kulden, hvis to resultater går mod dem.

Brøndby tager imod Silkeborg, mens OB får besøg af FC København, og ender det med to hjemmesejre, så skal OB samtidig opnå en bedre målscore end Silkeborg, da jyderne er bedre indbyrdes.

Får OB-ejer Niels Thorborg virkelig sit hold med i top 6? I så fald skal der et mirakel til. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix Vis mere Får OB-ejer Niels Thorborg virkelig sit hold med i top 6? I så fald skal der et mirakel til. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Lige nu harr OB en målscore på -5, mens Silkeborg er på -1, hvilket betyder, at fynboerne skal indhente fem mål i alt, eksempelvis ved at vinde med to over FCK, mens Brøndby så skal vinde med tre over Silkeborg.

Ifølge bookmakerne ville det resultat finde sted cirka én ud af 70 gange - altså et regulært mirakel.

»Det er ikke noget, der kommer til at fylde fra kampens start. Det kan være i slutfasen, afhængig af hvordan det går de forskellige steder, at man har sine overvejelser. Så vi kommer selvfølgelig også til at følge med. Men først og fremmest går vi på banen for, at det ikke skal blive noget problem,« siger Silkeborg-træner Kent Nielsen.

Alle kampe går i gang kl. 17.00, og du kan følge opgørerne her på BT.dk.

Udover de nævnte dyster, så møder AGF bundholdet fra Hvidovre, FC Midtjylland tager mod Vejle, FCN får besøg af Randers, og Lyngby møder Viborg.