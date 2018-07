Paul Pogba kom for to år siden tilbage til Manchester United i en meget storstilet transfer og til en pris på hele 780 millioner kroner.

Men det er endnu en gang ikke blevet til samme succes, som han i fire år fik i Juventus, efter han som ung skiftede til den italienske storklub fra netop Manchester United.

Og nu bliver der så i det spanske medie Mundo Deportivo spekuleret i, at midtbanespilleren er blevet tilbudt til Barcelona. Dagen før Paul Pogba skal spille sit livs kamp i VM-finalen mod Kroatien.

Dagen før sit livs kamp er Pogba angiveligt blevet tilbudt til Barcelona. Foto: PAUL ELLIS Vis mere Dagen før sit livs kamp er Pogba angiveligt blevet tilbudt til Barcelona. Foto: PAUL ELLIS

Ifølge Mundo Deportivo er Paul Pogbas agent, Mino Raiola, taget til Barcelona, og under sit besøg i byen har han mødt ledelsen i den spanske storklub og simpelthen tilbudt dem at hente franskmanden, da han 'ikke har det godt i sin rolle i Manchester United under José Mourinho og har brug for ny luft'.

Paul Pogba skulle være utilfreds med sin rolle i United. Foto: SERGEI ILNITSKY Vis mere Paul Pogba skulle være utilfreds med sin rolle i United. Foto: SERGEI ILNITSKY

Avisen skriver, at det også under præsidentvalget i Barcelona i 2015 var et tema at få Paul Pogba til klubben, men han valgte altså dengang at blive i Italien.

Nu er situationen en anden, forlyder det.