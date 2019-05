Han kunne ikke selv forstå, hvad han lige havde gjort.

Sådan fortæller 32-årige Helen Wood om fodboldstjernen Wayne Rooney.

Helen Wood er et kendt navn i England, da de i 2010 kom frem, at hun var en tredjedel af en trekant med veninden og escort-kollegaen Jenny Thompson samt den daværende Manchester United-stjerne.

I en ny bog fortæller Helen Wood om sit liv og det omdømme, hun har fået som følge af en nat med fodboldstjernen - og også detaljer fra selve natten.

Vis dette opslag på Instagram Craving to be hungover, on a beach, with hair like Forest Gump when he goes for that long run #threepricks #ibiza #winterbluesbegone #tbt Et opslag delt af Helen Wood (@helenmwood86) den 31. Jan, 2019 kl. 1.01 PST

Til Daily Mail fortæller Helen Wood, at Rooney havde spurgt efter Jenny Thompson, mens han opholdt sig på et hotel den aften i 2009.

Thompson havde fortalt, at hun var sammen med Helen Wood den pågældende aften, som så ligeledes blev inviteret med.

Rooney havde en trekant med de to piger, men efterfølgende fortrød Rooney, hvad han havde gjort.

»Jeg glemmer aldrig Waynes udtryk i ansigtet, da vi lå sammen i sengen. Han var helt bleg, og han var ved at græde,« siger Helen Wood til Daily Mail.

Wayne Rooneys hustru, Coleen, var på daværende tidspunkt gravid i femte måned med parrets ældste søn, Kai.

Det var det, der var ved at knække fodboldspilleren. Han tog et scanningsbillede frem af sin ufødte søn og viste det til Helen Wood.

»Han sagde, at jeg ikke måtte sige det til nogen, ellers ville jeg komme til skade. Jeg sagde, at han ikke behøvede at tale sådan til mig, da han ikke var den eneste, der havde noget at tabe. Han sagde, at Coleen var gravid. Jeg sagde, at jeg havde en søn, og vores møde ikke måtte komme ud,« siger hun til Daily Mail.

Jenny Thompson truede efterfølgende de to med at gå til pressen med historien, der så dagens lys i 2010. Og sagen fra 10 år siden påvirker stadig hendes liv.

Wayne Rooney spiller i dag for D.C. United i den amerikanske hovedstad, Washington. Foto: Greg Bartram Vis mere Wayne Rooney spiller i dag for D.C. United i den amerikanske hovedstad, Washington. Foto: Greg Bartram

I bogen belyser Helen Wood blandt andet også, hvordan hun i dag har svært ved at komme i et nyt forhold med en mand, da alle primært er interesserede i at høre om Wayne Rooney.

Hele Wood har dog fået lidt ud af at være kommet i mediernes søgelys.

I 2014 vandt hun en udgave af Big Brother for kendte, hvilket inkluderede en præmie på 100.000 pund, hvilket svarer til 860.000 kroner i dagens kurs. Derudover har Helen Wood haft muligheden for at tale på tv om retten til privatliv og mediernes påvirkning på kendte sammen med skuespilleren Hugh Grant.

Helen Wood arbejder ikke længere som escortpige. Hun bruger hverdagen på at tage sig af sin mor og sin teenagesøn.