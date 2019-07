Esbjerg overraskede i sidste sæson, men i den nye sæson handler det udelukkende om overlevelse.

Esbjerg fB åbnede den nye 3F Superliga-sæson på udebane med et 0-1-nederlag mod FC Midtjylland.

Holdt kom til opgøret efter en flot sidste sæson, hvor Esbjerg overraskende tog en tredjeplads, som samtidigt sikrede vestjyderne en plads i kvalifikationen til Europa League.

På trods af de store resultater fra den forrige sæson understreger klubbens træner, John Lammers, at Esbjerg udelukkende har fokus på at overleve i Superligaen, hvor der i år er tre hold, der rykker ud.

- Vores fokus er, at vi skal blive i Superligaen. Det er en anden form i år med de tre nedrykkere, og vi skal være et Superliga-mandskab, når sæsonen slutter.

- Der er ingen nemme kampe i Superligaen, og jeg er ligeglad med, hvor højt i tabellen vi ender, så længe vi ender med at blive i den bedste række, fortæller han efter fredagens kamp mod FCM.

Esbjergs anfører, Markus Halsti, er enig med sin cheftræner om, at fokus skal lægges i bunden af rækken, da man ikke kan se alt for meget mod forrige sæsons resultater.

- Vi skal ikke kigge for meget på sidste sæson. Vi er ikke FC Midtjylland eller Brøndby IF, som altid skal være med i toppen.

- Vi starter ikke på nul, men vi starter på nul point, og det er klart, at det ligger i baghovedet, at der er tre hold, der ender med at rykke ud, fortæller den finske forsvarsspiller.

Esbjergs hollandske cheftræner er klar over, at der er en vis risiko ved at skulle undgå nedrykning samtidig med, at man skal spille kampe i Europa, men han mener, at det kan balanceres.

- Vi er nødt til at være kloge og smarte i forhold til vores brug af spillere. Vi skal være skarpe i forhold til at vælge spillere, der kan spille tre kampe om ugen, siger Lammers.

/ritzau/