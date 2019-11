Esbjerg var længe bagud, men på to mål på kort tid fik vestjyderne sikret sig en 2-1-sejr mod Silkeborg.

Esbjerg kunne søndag rejse fra Silkeborg med en ekstremt vigtig sejr i bagagen. Esbjerg var ellers bagud, da der var spillet en time, men med to hurtige scoringer efter hinanden vendte vestjyderne kampen og vandt 2-1.

Med sejren trækker Esbjerg fra Silkeborg i bunden af 3F Superligaen og har nu seks point ned til Silkeborg på sidstepladsen.

Silkeborg-klubikonet Simon Jakobsen var med i startopstillingen for første gang siden 11. august, og han leverede en solid præstation i Silkeborg-forsvaret.

Det var småt med chancer i første halvleg. Silkeborg var i kontrol, mens Esbjerg havde store vanskeligheder med at få spillet til at hænge sammen.

Efter en halv times spil brød Silkeborg-kantspilleren Jeppe Okkels let igennem Esbjerg-forsvaret, og han serverede bolden for fødderne af topscorer Ronnie Schwartz, som let kunne bringe Silkeborg foran.

Esbjerg var nu tvunget til at komme frem på banen, men det kneb gevaldigt med at spille sig til chancerne.

Faktisk var gæsterne tættere på at score i eget net kort før pausefløjtet, men Esbjerg-keeper Jeppe Højbjerg hev en god redning op af hatten.

Det var også tæt på at blive 2-0 fem minutter inde i anden halvleg, da midtbanespilleren Mads Emil Madsen kom fri med Jeppe Højbjerg i Esbjerg-målet, men Esbjerg-keeperen leverede endnu en god redning.

Som halvlegen skred frem, tog gæsterne kontrollen, og Esbjerg-spillerne følte sig i flere situationer snydt for et straffespark.

Efter 67 minutter kom udligningen, da et indlæg fra højresiden fandt frem til midtbanespilleren Joni Kauko, som sikkert satte 1-1-målet ind.

Og blot tre minutter senere bragte Esbjerg sig foran, da Mohammed Dauda scorede til 2-1.

Silkeborg pressede på for at komme tilbage i kampen, men overliggeren var i vejen for, at værterne kunne få et uafgjort resultat.

