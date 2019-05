Med en 2-1-sejr over FCM fik Esbjerg bronzemedaljer. Oprykkerholdets succes skal tilskrives god stemning.

Esbjerg vandt søndag 2-1 over FC Midtjylland, hvilket sikrede vestjyderne bronzemedaljer, og ifølge Esbjerg-træner John Lammers har stemningen i truppen været vigtig for at kunne sikre klubbens første ligamedaljer i 15 år.

- Jeg arbejder seks-syv dage om ugen, men det føles ikke som arbejde, jeg møder fløjtende ind hver dag, og det samme gælder for spillerne, siger han.

- Jeg sagde det også før kampen, at stemningen i omklædningsrummet er så god, at det føles som en hobby, siger han.

De spillere, holdet henter, skal også passe ind i omklædningsrummet, fortæller sportschef Jimmi Nagel.

- En af vores store styrker har været den gode stemning i, så det er vigtigt, at dem, vi henter, passer ind, siger sportschefen.

Som oprykker er Esbjerg endt højere end forventet, men det frigiver ikke penge til, at Jimmi Nagel kan hente en masse spillere.

- Selv om vi slutter, hvor vi gør, er vi ikke i en situation, hvor vi kan handle i øst og vest, men vi skal forstærke os og komme styrket ud af transfervinduet, siger Nagel.

Bronzemedaljer var aldrig noget, Esbjergs førstemålmand, Jeppe Højbjerg, havde regnet med, da holdet rykkede op.

- Det lå ikke i kortene, så jeg havde slet ikke turdet tro på, at jeg ville vinde noget med Esbjerg og slet ikke i den her sæson, siger han.

- Jeg har altid haft en drøm om at vinde noget med Esbjerg, inden jeg på et eller andet tidspunkt skal videre, så det er stort for mig, siger han.

