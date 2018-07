Esbjerg tabte 2-3 til Vendsyssel, og cheftræner John Lammers mente, at gæsterne kom alt for let til målene.

Esbjerg. Esbjerg led lørdag et 2-3-nederlag i Superligaen på hjemmebane til Vendsyssel FF i et opgør, hvor vestjyderne især i første halvleg producerede mange muligheder.

I den anden ende så det værre ud, og Esbjerg-cheftræner John Lammers var skuffet over sit holds defensive præstation.

- Jeg står med en meget dårlig fornemmelse. Offensivt var det acceptabelt, men vi gjorde det ikke ordentligt bagude. Vi gav for lette mål væk, og det skal vi på træningsbanen og øve os i, siger hollænderen.

I optakten til kampen havde han lagt op til, at Esbjerg skulle gå ud og tage initiativet, men det mislykkedes.

- Jeg synes ikke, vi kom ud og satte os nok på opgøret. Jeg havde forventet mere af specifikke spillere uden at sætte navn på. Det tager jeg med spillerne ansigt til ansigt søndag, siger John Lammers.

Esbjerg har denne sommer hentet erfarne spillere i Markus Halsti og Joni Kauko, men der er ikke umiddelbart lagt op til, at der bliver tilført yderligere.

- Det er svært at gå ud og shoppe, hvis man ikke har penge. Man kan ikke købe det, der står på hylderne, og det er den situation, vi står i, siger John Lammers og tilføjer om Rafael van der Vaart, der træner med i øjeblikket:

- Rafael er en god spiller, og han vil kunne tilføre noget yderligere erfaring til holdet, men økonomien skal hænge sammen for os.

Den anden vej rundt har der i løbet af sommeren været snak om, at offensivprofilen Anders Dreyer kan blive solgt.

- Jeg nyder at være i Esbjerg, og jeg hører kun om interesserede klubber, hvis jeg får noget at vide oppefra.

- Kommer der noget konkret, må jeg selvfølgelig kigge på det og se, om det kunne være interessant. Den store drøm er at komme til udlandet på et tidspunkt, siger 20-årige Anders Dreyer.

Esbjerg skal i næste runde møde FC Midtjylland i Herning.

