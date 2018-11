Esbjerg tog et sent point mod FC Midtjylland søndag aften, og holdet er ubesejret i de seneste fem kampe.

Esbjerg hentede søndag aften et sent point, da holdet i det 95. spilleminut udlignede til 2-2 på hjemmebane mod FC Midtjylland.

Vestjyderne er placeret på tredjepladsen Superligaen og har ikke tabt i de seneste fem kampe.

Cheftræner John Lammers peger på, at holdets mentalitet er en afgørende faktor for, at Esbjerg vendte 1-2 til 2-2.

- Hele klubben og alle spillerne har en stor tro på tingene i øjeblikket, og vi giver ikke op, før fløjten har lydt for sidste gang. Tyskerne har været kendt for den mentalitet i mange år, og jeg ser os have lidt af det samme.

- Tror man ikke på muligheden, så får man ikke den der nedfaldsbold, som kan være afgørende.

- Fordi vi tror så meget på det, så laver vi gode resultater, og det var derfor, at vi tog et sent point mod FC Midtjylland, siger hollænderen.

Jacob "Lungi" Sørensen, der bragte Esbjerg foran 1-0 på et langskud, glæder sig over succesen, som han tror på kan fortsætte.

- Lige nu synes jeg ikke, vi mangler så meget for at hænge på i toppen. Jeg ved godt, at det er store ord, men hvis vi bliver ved på den her måde, så kan vi selvfølgelig spille med helt fremme i lang tid, siger han.

Midtbanespilleren erkender dog, at Esbjerg primært fokuserer nedad i tabellen.

- Det overordnede mål for os er at overleve, og vi holder øje med bunden i rækken.

- Men jo flere point vi laver, jo sjovere bliver det hele, og lige nu er det bare rigtig fint at møde ind på arbejde hver dag, siger Jacob "Lungi" Sørensen.

Esbjerg har 25 point på tredjepladsen. Der er fem point ned til Sønderjyske, der ligger nummer fire.

